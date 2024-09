Chapuza culé en el Camp Nou: Collboni les deja 24 horas al día de obras y no encuentran albañiles

El Barcelona, por si tuviera pocos problemas, se ha encontrado con otro inesperado. Y es que tras recibir el visto bueno del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, el club azulgrana no ha conseguido reclutar albañiles que estén dispuestos a trabajar de noche en la remodelación del Camp Nou con base a la iniciativa impulsada por el alcalde socialista Jaume Collboni de poder hacer obras durante las 24 horas del día.

Por tanto, esa aceleración que pretendía tanto la entidad catalana como el propio municipio se ha frustrado y al Barça se le está acabando el período de tiempo que le habían permitido para llevar a cabo estas prácticas que tanto revuelo generaron cuando las hicieron de forma ilegal, lo que le costó una multa del propio Ayuntamiento.

Y es que al Barcelona se le está complicando sobremanera la reforma de su estadio al no encontrar a nuevos trabajadores y formarlos para poder hacer la obra en los plazos que establece el club y la constructora encargada del proceso de construcción, Limak. El permiso para hacer obras durante las 24 horas del día era para sólo un mes, por lo que el reloj corre en contra de la entidad blaugrana.

En el caso de no agilizarse los trámites de personal, según informa Mundo Deportivo, se volvería a la situación en la que se trabajaría sin restricción de horario en el interior del recinto unos pocos días hasta que concluya el permiso del Ayuntamiento de Barcelona. Con todo ello, la concesión podría ser alargada si en la próxima reunión del Barça con los regidores del distrito de Les Corts y los vecinos del barrio se acepta mantener estos horarios para la reforma.

El permiso de Collboni no es suficiente para el Camp Nou

Ya han pasado unas semanas desde que tuvo lugar la reunión anterior entre el propio Barcelona, los regidores del distrito y los vecinos en la que se llegó al acuerdo de modificar varios aspectos del esquema de trabajo de la reforma del estadio, unos cambios a los que después les dio el visto bueno el Ayuntamiento de la capital de Cataluña. En ese encuentro se firmó que se podrían realizar trabajos sin ruido en el interior del Camp Nou, como pueden ser de pintura y cableado durante 24 horas al día, siempre de lunes a viernes.

Pese al visto bueno a los trabajos no ruidosos durante el día y en zonas que no alteren el descanso de los vecinos, el horario de las obras del Camp Nou continuará abarcando de las 8:00 hasta las 20:00 horas en la mayoría del estadio, aunque se dejará trabajar hasta las 22:00 horas en las labores que no precisen de maquinaria que pueda causar molestias acústicas o contaminación lumínica. Es más, en las zonas que no son cercanas a los domicilios, como Tribuna y el Fondo Norte, se habilitarán también horarios extraordinarios hasta las 00:00 horas, siempre y cuando no haya excesos sonoros y de iluminación.