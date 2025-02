El caso Mapi León sigue dando que hablar en nuestro país. Fue en un saque de esquina cuando se produjo una escena que ha incendiado e indignado a las redes y que se está viralizando con rapidez. Mientras Mapi León intentaba disputar el balón con Daniela Caracas, se vio cómo la jugadora azulgrana tocaba sus genitales y aparentemente le decía algo sobre sus partes íntimas. Una agresión sexual sobre la que se ha pronunciado Santi Cañizares, que se muestra tajante.

«No hay nadie que la pueda justificar. Es injustificable lo que hizo. No se puede justificar ni ella misma. Con el comunicado que hace yo creo que lo que está es preparándose para una posible intervención judicial. Si ella pide perdón, que sería lo lógico y es lo que hay que hacer cuando alguien comete en un error, ese error se minimiza mucho y encuentras la comprensión de todo el mundo porque nadie está exento de cometer un error. Pero si pide perdón, reconoce un error que puede ser un delito. Y dices, aquí me tengo que proteger y por eso que el Barça no se involucre. Porque puede haber un proceso judicial», dice el ex portero en Radio Marca.

Carga contra Mapi León

Cañizares va más allá: «Creo que la jugadora del Espanyol no va a dar ese paso por toda la carga psicológica y mediática que tiene este proceso y que no va a querer asumir. Hay tocamiento, claro que lo hay, las imágenes hablan por sí solas, una frase que leí de Mapi León hace tiempo. Son evidentes. Y luego está Daniela, en qué sentido se ofende y se pone con su club y se genera esta historia y el Espanyol la protege lógicamente. ¿Por qué?, ¿por qué le ha tocado la pierna? Nadie se atreve a leer los labios porque es confuso, pero el tocamiento existe y está el testimonio de la jugadora. Para mí esto va de respeto y principios y aquí se han vulnerado. La suerte que va a tener Mapi es que seguramente Daniela no quiere entrar en un proceso mediático y y psicológico como ir a un juicio, que no es un día por la tarde y que se arregla en cinco minutos».

Además, el ahora comentarista deportivo deja claro que esperaba muchísimas más condenas a nivel social e institucional: «No me ha gustado la reacción en general de la sociedad. No puede ser de otra forma que no sea condenar. Si no llega a ser por el Ciudad Zamora, esto ningún medio de comunicación lo hubiera publicado. Lo primero que se hace es cortar las imágenes, tratar de hacer desaparecer el vídeo. Los estamentos oficiales quieren hacer que no ha pasado».

Y Cañizares no se corta comparándolo con el caso Rubiales: «Luego la propia Mapi León habla del caso Rubiales, porque habla de esta semana, así que nos abre la puerta a hablar de cierto paralelismo. Políticamente nadie se ha pronunciado. Esto no va de géneros. No va de ser masculino o femenino. Va de principios y de educación. Las reacciones me deja un poco frío, de cómo se trata estas cosas de cuando viene de un hombre o de una mujer y eso no es justo. Lo que pasa no tiene nada que ver cuando es un hombre que cuando es una mujer. Me solidarizo con Daniela, espero que no le vuelva a suceder porque no lo merece en absoluto».