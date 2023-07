No se habla de otra cosa en Estados Unidos y en el mundo entero. Tom Brady parece haber encontrado una nueva ilusión en lo que se refiere al amor tras separarse de Giselle Bündchen. El ex quarterback de los Tampa Bay Buccaneers está siendo relacionado con la top model Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo o Bradley Cooper, con la que ha sido grabado en actitud muy cariñosa. Además, aseguran que ambos pasaron juntos la noche en la mansión del ex deportista.