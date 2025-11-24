El Black Friday arranca en 4 días en Padel Nuestro y éstas son las 5 cosas que voy a comprar

El pádel se ha convertido en uno de los deportes con mayor crecimiento en España, y el Black Friday es ya una fecha clave para medir el pulso real del mercado. Este año, Pádel Nuestro anticipa una campaña marcada por novedades, rebajas agresivas y un interés creciente por las palas de nueva generación.

Este 2025 no será una excepción. Pádel Nuestro, la tienda líder en Europa, prepara una campaña especialmente ambiciosa dividida en dos fases:

Pre Black Friday, del 21 al 27 de noviembre

del 21 al 27 de noviembre Black Friday, del 28 al 30 de noviembre

Durante esos días, los aficionados encontrarán descuentos de hasta el 80% en marcas de primer nivel. Palas más ligeras, modelos creados junto a jugadores profesionales, textil técnico y accesorios que incorporan las últimas innovaciones formarán parte de un escaparate que refleja el momento actual del deporte: un mercado más maduro y un consumidor que exige cada vez más rendimiento.

Para analizar esta tendencia y entender qué busca hoy el jugador, Pādel Nuestro ha destacado cinco productos clave. Una selección representativa de cómo la tecnología, los materiales avanzados y el diseño siguen marcando el ritmo del pádel en 2025.

NOX AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025

La Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025 llega como una de las palas más completas de su categoría. Con formato de lágrima, está diseñada para ofrecer un equilibrio muy preciso entre potencia controlada y precisión en cada golpe.

Incorpora un núcleo multicapa MLD Black EVA, que mejora la salida de bola y aporta un tacto más firme en el impacto. Sus caras de carbono aluminizado 18K, con acabado rugoso, aumentan la durabilidad y permiten generar efectos con mucha más facilidad.

Desarrollada junto al propio Agustín Tapia, esta edición 2025 destaca por su solidez estructural, materiales de gama alta y un rendimiento muy estable tanto en ataque como en defensa. Es una pala pensada para jugadores intermedios y avanzados que buscan una opción polivalente, fiable y preparada para competir al máximo nivel.

Adidas Cross It Light 3.4

La Adidas Cross It Light 3.4 es una de las grandes novedades de la colección 2025 y llega con una propuesta muy clara: máxima ligereza, control y comodidad para el jugador que valora la agilidad por encima de todo. Su formato redondo y su equilibrio bajo permiten un manejo inmediato, ideal para dominar el punto desde el primer golpe.

El uso de carbono aluminizado combinado con goma EVA Soft reduce vibraciones y aporta un impacto más suave y estable, lo que se traduce en una sensación de juego más cómoda y fluida.

Gracias a las tecnologías que incorpora, esta pala está pensada para quienes buscan un ritmo rápido y una gran manejabilidad. Una opción muy fiable para jugadores intermedios y avanzados que quieren ganar rapidez en la pista sin renunciar a la solidez, la precisión y una gran comodidad en la mano.

Bullpadel Xplo 25

La Bullpadel Xplo 25 generó mucha expectación desde su lanzamiento por un motivo claro: es el primer molde personalizado que la marca ha desarrollado para Martín Di Nenno. Este Black Friday llegará con un precio muy por debajo de otros modelos destacados de Bullpadel, como la Vertex o la Hack, lo que la convierte en una de las grandes oportunidades de la campaña.

Con formato diamante y un tacto medio-duro, es una pala especialmente interesante para jugadores intermedios y avanzados que buscan un extra de potencia y un balance más orientado a la cabeza. Su superficie rugosa, muy marcada, mejora el agarre para golpes liftados y cortados y, además, destaca por un diseño en negro y rojo que le da una estética muy reconocible.

Una opción potente, directa y pensada para quienes quieren un plus de pegada sin renunciar a la estabilidad.

Babolat Jet Premura 2 M

Las Babolat Jet Premura 2 M están diseñadas para ofrecer máxima ligereza y total libertad de movimiento, una combinación especialmente valorada por los jugadores que basan su juego en la velocidad. Su upper reforzado y una estructura aerodinámica aportan estabilidad y una gran reactividad en cada cambio de dirección, mientras que su peso reducido facilita moverse con soltura tanto en defensa como en acciones rápidas en la red.

La suela, desarrollada en colaboración con Michelin, garantiza una tracción óptima en pistas de pádel y una durabilidad muy por encima de la media. En conjunto, es una zapatilla sólida para jugadores intermedios y avanzados, pensada para quienes buscan comodidad, sujeción y rapidez en cada punto.

Babolat Court Backpack Lite

El Babolat Court Backpack Lite está pensado para los jugadores que buscan una opción ligera, práctica y funcional para llevar su material básico. Su formato compacto permite transportar una pala de forma segura, además de los accesorios esenciales, manteniendo un diseño limpio y cómodo para el día a día.

Con compartimentos bien distribuidos y materiales resistentes, este modelo ofrece un equilibrio muy acertado entre practicidad y durabilidad. Es una elección ideal para entrenamientos, partidos puntuales o para quienes prefieren un mochila más ligera frente al clásico paletero.

El mejor momento del año para renovar el equipamiento

Con esta selección, Pādel Nuestro da el pistoletazo de salida a un Black Friday centrado en la innovación, la calidad y las grandes oportunidades para todo tipo de jugadores. Tanto durante el Pre Black Friday como en los días fuertes de la campaña, la tienda irá incorporando nuevas ofertas y actualizaciones para reflejar al detalle cómo se mueve el mercado en esta época del año.

Para quienes quieren renovar pala, zapatillas o accesorios con material de última generación, este Black Friday se presenta como una ocasión difícil de igualar: descuentos de hasta el 80% y modelos destacados que, por lo general, no suelen bajar de precio durante el resto del año.