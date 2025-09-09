Bernal gana la segunda etapa de la Vuelta manchada por el boicot de los radicales propalestinos

Otro boicot de los radicales propalestinos ha obligado a parar la decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, a ocho kilómetros del final. Egan Bernal se ha llevado una victoria descafeinada tras imponerse a Mikel Landa al sprint en el tramo final. Es la segunda vez que se tiene que detener una etapa después de la que se paró en Bilbao por las protestas de estos mismos radicales.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a ocho kilómetros para la línea de meta», informó La Vuelta en su página web oficial. Los radicales propalestinos talaron un árbol e invadieron la carretera a tres kilómetros de la línea de meta, lo que hacía imposible que los corredores pudieran acceder a esa zona.

Egan Bernal, quien sufrió un grave accidente de tráfico en enero de 2022 que le causó múltiples fracturas y lo dejaron al borde de la paraplejia, batió al sprint al español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a ocho kilómetros de la llegada y logró el triunfo de la etapa. Ambos integraban una escapada inicial de 17 corredores.

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) conserva el maillot rojo de líder de la clasificación general, con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates). Tanto él como el portugués Almeida, segundo en la general, entró con el mismo tiempo que Vingegaard.