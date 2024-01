El Barcelona presenta a Vitor Roque sin Laporta: «Es una bestia competitiva»

Horas después de su debut, tras dormir «sólo cuatro horas», Vitor Roque era presentado como nuevo jugador del Barcelona. Lo hacía en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, a diferencia de la gran mayoría de presentaciones, lo hacía sin Joan Laporta, de la mano del vicepresidente culé Rafa Yuste. El presidente blaugrana tampoco viajó a Las Palmas ya que está en Dubai buscando una nueva palanca que salve la situación económica del club.

Se notaban las muestras de cansancio de Vitor Roque. Debut nocturno, vuelo de madrugada y apenas cuatro horas de sueño para estar en su presentación este viernes 5, preludio de Reyes Magos. El brasileño realizó todos los actos protocolarios habituales en cada presentación, firmó su contrato, la lona, posó para las fotografías junto a su familia y se vistió de corto para dar unos toques de fantasía, aunque algo nervioso. Ante todo esto no estuvo Laporta, sí un Rafa Yuste que cumplió la misma función que el presidente.

«Quiero empezar dando la bienvenida a Vitor Roque de este nuevo chico brasileño que se acaba de incorporar hace pocos días a nuestro club. Los brasileños representan muchas cosas en nuestro club. Además de la magia, una sonrisa», decía Yuste en el arranque, dando la bienvenida y presentado a Vitor Roque ante la afición, del que apuntaba: «He compartido muchos momentos de entrenamientos con ellos y tiene muchas cosas que faltan en este mundo como la sonrisa. Muy contentos de que su padre y familiares estén aquí».

Pero la palabra clave, más bien el término, que usó para definir a Vitor Roque fue la de «bestia competitiva», al parecer la misma que le decía Xavi Hernández al propio Yuste: «Tiene 18 años pero parece que tenga muchos más». Además, el vicepresidente deportivo culé manifestó que «también destacaría su implicación, en Las Palmas estuvo en un acto con las peñas azulgranas».

No fue lo único que dejó patente Yuste, que manifestó también el papel importante que había jugado el secretario técnico deportivo del Barcelona, Deco, diferencial en el fichaje de Vitor Roque: «Ya os dije que Deco, aparte de ser uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro club, conoce muy bien el fútbol internacional, lleva muy bien las negociaciones y por eso Vitor Roque está aquí. Deco muchas gracias por toda tu faena como la comisión deportiva». El portugués estuvo también en la presentación, fotografiándose junto al jugador, aunque no hizo declaraciones al respecto.

Antes de que concluyera el acto, que a diferencia de otras presentaciones no contó con rueda de prensa posterior, Rafa Yuste volvió a tomar la palabra para añadir un apunte que se le quedó en el tintero. «Cuando Gündogan marcó el gol de penalti, se hizo una comunión enorme. Eso es ser familia. Es lo que queremos. Una unión muy grande. Necesitamos de esta alegría para que este grupo sea muy potente».

En cuanto a Vitor Roque, tímido y notablemente cansado, no se explayó en sus primeras declaraciones: «He podido dormir solo cuatro horas. Debutar con el Barcelona ha sido un sueño hecho realidad que tenía desde niño. Estoy muy contento. Xavi me dijo que estuviera tranquilo y si pudiera que marcase. Los compañeros me han recibido muy bien».