Xavi: «Vitor Roque estará en la convocatoria»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido del Barcelona contra Las Palmas. El técnico repasó en sala de prensa toda la actualidad del conjunto azulgrana, en especial habló de cómo está la situación de Vitor Roque que todavía no ha podido ser inscrito como nuevo futbolista por los problemas económicos. El club lo tiene todo listo, pero la Liga todavía no ha dado el ok.

Sobre el partido contra Las Palmas de García Pimienta, dijo: «Tenemos una salida difícil. Las Palmas, con permiso del Girona, creo que es la revelación de la temporada. Pimienta es un grandísimo entrenador. Juegan bien al fútbol. Se parece mucho a lo que buscamos nosotros. Propuesta ofensiva. Triangulación, ataque, presión alta. Nos conocemos bien y le tengo mucha estima. Rival complicado. Han perdido equipos como el Atlético en ese campo. Creo que nosotros hemos vuelto muy bien de vacaciones. Es el momento de demostrar. Tenemos que encontrar esa continuidad en el juego y los resultados».

Sobre si cuenta con Vitor Roque y el problema de su inscripción en la Liga, que se está retrasando más de lo esperado, Xavi confirmó que el delantero brasileño entrará en la convocatoria para el partido contra Las Palmas: «Falta, según me dicen, el proceso de inscripción. Cuento con él y estará en la convocatoria. Supongo que será cuestión de horas. Va venir convocado».

Cuando le preguntaron sobre cómo está el barómetro tras la bronca de Almería, Xavi respondió: «No, no me lo tomo así. En todo caso, faltan cuatro meses y medio para ver cómo competimos. Para ver si tocamos la tecla definitiva. Queremos ganar y hacer un buen partido. Creo que volvemos bien de vacaciones. En cuanto a la bronca del otro día, di aquí el mismo mensaje que en el vestuario. Creo que hacía falta».

Posible fichaje de Aleix García

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el Barça fiche a Aleix García. Sobre eso, Xavi comentó: «Me gusta mucho, pero no he hablado ni con Aleix ni con ningún otro futbolista. Dependemos del fair-play. No sé si podremos incorporar algún futbolista más. Veremos cómo está la situación económica y qué podemos hacer. Estoy contacto con el presi, con Deco… no cambia nada. De momento no hay ninguna novedad».

Respecto a la situación de Íñigo Martínez, que hizo parte del último entrenamiento con el grupo, Xavi confirmó que será baja para este partido pero volverá para la Copa del Rey: «No estará ante Las Palmas, pero sí para el domingo en Copa». Sobre los propósitos para 2024, el técnico azulgrana se mostró muy claro: «Al año le pido éxitos y eso pasa por ganar títulos. Igual que el año pasado. Tenemos cuatro en juego. Uno, la Champions, que vamos bien. Otro en el que hay necesidad, LaLiga. Y empiezan dos competiciones maravillosas, que son la Copa y la Supercopa. Pido salud, felicidad, que los jugadores lo pasen bien… y sobre todo ganar».

Pedri y el mensaje de Almería

En cuanto a la lesión de Pedri, el preparador azulgrana se mostró bastante optimista: «Está bien, tiene buenas sensaciones y está animado. A ver si se incorpora en los próximos partidos. Ojalá que pueda incorporarse más pronto que tarde».

Sobre si ha calado el mensaje de Almería, Xavi explicó: «El mensaje caló en la segunda parte. El equipo cambió por completo. Necesitábamos hablar claro y rotundo. Los futbolistas están alineados con nosotros, con el staff. No estábamos al nivel que requiere el Barça en el último partido contra el Almería, y en la segunda parte fue muy bien. Ojalá que a partir de ahora se vea la cara del Barça como la segunda parte de Almería».

Vitor Roque y Lewandowski, juntos

El técnico del Barcelona insistió en que Vitor Roque preparado para jugar: «Está disponible. Iremos poco a poco, evidentemente. Es un chico de 18 años y no podemos cargarlo de responsabilidad. Está bien. Se ha cuidado y ha llegado bien. Tiene profesionalidad y ganar. Iremos con cautela».

Sobre Lewandowski y la competencia con Vitor Roque, afirmó: «Sí, a Lewandowski, Joao, Raphinha, Ferran, Lamine… Le vendrá bien a él y a todos. Cuanta más competencia, mejor. Nos va a ayudar mucho. Generar competitividad también es un aspecto positivo».

En cuanto a si sentaría a Lewandowski para poner a Vitor Roque, el técnico dijo que sí lo haría: «Me estás diciendo una cosa que ya ha pasado. No puedo tratar a un futbolista diferente a otro. El grupo está por encima de la individualidad, lo saben, sino no iremos bien. El ejemplo del último partido es ideal, la primera parte no es lo que buscamos y la segunda sí. Con prácticamente los mismos jugadores».

Xavi reconoció que Lewandowski y Vitor Roque podrían jugar juntos y habló de la bronca de Almería, donde el polaco quedó señalado: «Sí, pueden adaptarse Vitor y Lewy. No habrá problema para que jueguen juntos. Y a partir de aquí no es nada, le hemos dado demasiada importancia a la bronca en Almería. No era un futbolista en concreto, era todo el equipo. Si perdemos esta intensidad, no nos llega».

Hacerse fuerte en el campo

Respecto a si el objetivo es volver a hacerse fuerte mas allá de las áreas, Xavi contestó: «Sí. El día del Girona perdimos pero hicimos un buen partido en cuanto a juego. El día de la Real Sociedad ganamos y el juego no fue bueno. Tenemos que acercarnos a partidos como el del Madrid, pero 90 minutos, como el del Girona pero ser más efectivos. Creo que hemos mejorado respecto al año pasado, pero nos están pasando factura errores en defensa y falta de efectividad en ataque. Este es el diagnóstico que hago yo».

Sobre Estevao, nombre que suena para reforzar el Barça, el técnico comentó: «Lo he visto muy poco. En estos momentos no estamos pendientes de estos jugadores sino de los nuestro. Mañana tenemos un partido muy importante. Me preguntáis por nombre, pero estoy centrado en lo nuestro».

Sobre Pedri y su 11 ideal dijo: «Muy difícil. Me pones en un problema. ¿A quién puso, a Iniesta? ¿A mi también? Ya vamos bien». Al ser preguntado si tienen un mentor para Vitor Roque, Xavi respondió: «Tenemos a Bojan, que lo puede ayudar perfectamente con la adaptación. A Raphinha, que le ha hecho de cicerón en la plantilla. A Araujo, que habla portugués. Es muy joven, pero lo vamos a ayudar».

En cuanto a la respuesta de Pedri con Ibai Llanos asegurando que ficharía a Haaland, el preparador español comentó: «Yo con los que tengo ya tengo que lidiar. No estamos para pensar en este tipo de fichajes. No tenemos esta situación privilegiada a nivel económico por desgracia. Me quedo con los que tengo. Tenemos que llegar a la excelencia. Va a costar, va a ser una temporada difícil. Sigo con la ilusión del primer día, de hacer bien las cosas y creo que se están haciendo bien. Sigo pensando que vamos por buen camino».

La importancia de De Jong

Xavi también habló de la importancia de Frenkie de Jong: «De Frenkie te puedo decir que es muy exigente consigo mismo. Está a un nivel muy alto. Ha hecho un cambio tremendo. Le hemos encontrado una posición que se adapta perfectamente a sus condiciones. Para mí es un futbolista fundamental para el grupo». Sobre mejorar la contundencia en las áreas, el técnico explicó que le preocupa más el área defensiva: «Me preocupa más el aspecto defensivo y padezco. Lo estamos entrenando. Pero sobre todo el aspecto defensivo que estamos encajando más».

A la pregunta de si con lo que tiene es suficiente para aspirar a los títulos, Xavi contestó: «Rotundamente sí. Lo creo. Estoy convencido y con mucha ilusión de empezar el año, estos cinco meses, que nos quedan cuatro títulos en juego para competirlos o como mínimo lucharlos».

En cuanto a la campaña de Julián Araujo, cedido en Las Palmas, el técnico se mostró muy satisfecho y dijo tener una «opinión muy positiva de su temporada. Está jugando y lo está haciendo bien. Está jugando con personalidad. Bojan está haciéndole seguimiento, como al resto de cedidos».

Sobre cómo hacer daño a Las Palmas, Xavi comentó: «Generándoles ocasiones. En los últimos partidos hemos chutado más de 30 veces. Ese es el objetivo mañana. Ir al ataque, presión alta, tener el balón. Pero es que ellos quieren lo mismo. Va a estar muy competido. Creo que Valles es el portero que para más. Vamos a intentar generar muchas ocasiones».