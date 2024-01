El Barcelona se aferró con uñas y dientes a la pelea por revalidar el título de Liga con penalti forzado y marcado por Ilkay Gündogan ante Las Palmas en el descuento para poner el 1-2 definitivo. Los de Xavi Hernández consiguieron remontar cuando empezaron perdiendo con un gol de Munir. Ferran Torres hizo el primero de los visitantes en el día del debut de Vitor Roque con la elástica blaugrana. El Barça (41 puntos) se mantiene a siete puntos de Real Madrid y Girona, ambos con 48 después de la jornada 19 del campeonato doméstico.

El nuevo Xavi, el de las broncas en el vestuario y los toques de atención en rueda de prensa, tomó una clara represalia para hacer su primer once de 2024: cargarse a Joao Félix. El luso había estado desaparecido en sus últimas actuaciones y fue relegado al banquillo, dejando su lugar a Ferran, que no era titular desde la debacle de Amberes.

Esa era la única sorpresa en una alineación que no se esperaba a Vitor Roque. El flamante fichaje debía esperar su oportunidad para debutar desde la banda tras ser inscrito in extremis por la Liga. El resto del once estaba cantado, con Iñaki Peña en portería; Joao Cancelo y Alejandro Balde en los laterales, escudados por Ronald Araujo y Jules Koundé, cuya titularidad también estaba en entredicho.

La medular la formaban Sergi Roberto, premiado por su doblete contra el Almería, Frenkie De Jong y Gündogan, quedando el ataque para Raphinha, Robert Lewandowski y Ferran. Delante tenían al equipo revelación de la Liga con permiso del Girona, un Las Palmas en ebullición decidido a regalarle carbón al campeón para adelantar los Reyes Magos.

Munir y Sandro representan a la Masía

Además, lo haría con más jugadores de la cantera culé en su once que el propio Barcelona, con los Munir, Sandro y Mika Mármol. Todo ello bajo la atenta mirada de García Pimienta desde la banda, antiguo técnico del Barça B, y desprestigiado por Joan Laporta.

El partido comenzó con problemas para Xavi con la lesión de Cancelo. El portugués se llevó un golpe tremendo al chocarse pie con pie con Alberto Moleiro cuando se disponía a disparar en el área canaria. Volvió al césped, pero sólo duró 20 segundos hasta que pidió el cambio haciendo saltar todas las alarmas.

Una acción de lo más extraño acababa con Andreas Christensen entrando al campo en el minuto 10, tirando a Koundé a la derecha para tapar el hueco del lesionado Cancelo. El drama seguía sobre el césped del estadio de Gran Canaria con una inesperada dupla de ex barcelonistas que le iban a dar el primer gol a Las Palmas en el minuto 12.

Sandro acechó por banda y vio completamente desmarcado a Munir, que la embocó a la red chocándose con Iñaki Peña. Los protagonistas de la jugada del 1-0 protagonizaron una imagen cuanto menos dolorosa para el Barça, posando juntos en la celebración. Acto seguido, Raphinha hacía saltar de nuevo las alarmas, pero esta vez sí todo quedó en un susto.

Las Palmas busca el segundo contra el Barcelona

La desesperación se hizo notar en los blaugranas cuando Sergi Roberto vio la primera amarilla del choque por protestar una falta clara a González Fuertes. La segunda se la llevaba Xavi con su reacción a la amonestación, llamando caradura al árbitro. Seguían las malas noticias con un equipo como el canario que con el 1-0 seguía atacando y que tuvo una doble ocasión muy peligrosa.

Javi Muñoz chutó desde fuera del área e Iñaki Peña dejó un caramelo en forma de rebote para Sandro, cuyo disparo rozó el palo tras un toque en un defensa. El resultado al descanso era el mismo y los culés se marchaban a vestuarios sin haber realizado un tiro a puerta en toda la primera parte. Por eso, Xavi puso a calentar a Joao Félix al inicio del segundo tiempo.

Raphinha se atrevió con un fuerte disparo desde la corona del área que se marchó desviado. Luego llegaron dos ocasiones claras, ambas en fuera de juego. La primera de Munir, que obligó a realizar una gran parada a Iñaki Peña cuando estaba en posición antirreglamentaria, al igual que Raphinha con Álvaro Valles.

El Barcelona se acercó una y otra vez al área de Las Palmas y consiguió el premio del gol. Ferran le agradeció la titularidad a Xavi de la mejor forma posible con un remate desde la frontal a pase de Sergi Roberto tras un balón que rebotó en la cara de Lewandowski. Los culés empataban antes de la hora de juego y daban síntomas de poder hacer el segundo con celeridad.

Xavi se lanza a por los tres puntos

Xavi agitaba el avispero en el minuto 70 metiendo a Joao Félix y Lamine Yamal por Lewandowski y Raphinha. El polaco volvió a estar muy lejos de su mejor versión y su entrenador le quitaba para buscar un desatascador desde el banquillo antes de hacer debutar a Vitor Roque, que entraría por Ferran a menos de un cuarto de hora del final.

Otro producto de la Masía, Mika Mármol, estuvo cerca de hacer el gol de la victoria con un remate de cabeza en un córner que se fue fuera por muy poco. Las Palmas regresaba al ataque después de un largo tramo de partido apagado y Cardona, pero Xavi seguía su plan ofensivo sacando a Fermín López por Sergi Roberto.

Y le funcionó. Porque en el primer minuto de descuento el recién entrado Sinkgraven iba a resucitar al Barça en la pelea por la Liga con un penalti cometido sobre Gündogan con un empujón por el que se llevó la roja. El encargado de transformarlo fue el propio Gündogan, rescatando a su nuevo equipo sobre la bocina. Con esta victoria agónica contra Las Palmas, el Barcelona llegaba a los 40 puntos y se volvía a poner a siete de Real Madrid y Girona.