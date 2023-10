El Barcelona busca preparador físico a través de las redes sociales

El FC Barcelona está buscando preparador físico… en las redes sociales. Sí, en Linkedin. Se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales la publicación que ha compartido el conjunto blaugrana en su perfil de esta red social en el que tiene activa una vacante de preparador físico desde el lunes 16 de octubre.

«En el Barça somos MÁS QUE UN CLUB porque tenemos un firme propósito: queremos transformar el mundo a través del deporte a través de nuestra forma de entender el deporte, con nuestra esencia Barça, y con nuestro compromiso social», escribe en la oferta de empleo en busca de un preparador físico en Linkedin el Barcelona, que deja algunos detalles de cuál es la «esencia» del club culé, «escuela de vida», «igualdad de género», «herramienta de cambio social», «inclusión»…

En lo referente a la vacante de preparador físico en el Barcelona que buscan en Linkedin, publican en sus redes que «el Departamento de Preparación Física y Rendimiento del FC Barcelona está buscando un perfil con titulación en CAFE con experiencia con dispositivos de control de carga (GPS y otros software de control y valoración de carga)» y que requiere entre otras cosas «experiencia previa» y «conocimientos relacionados con el alto rendimiento deportivo», además de «interacción previa con diversas disciplinas deportivas (especialmente deportes de equipo)» así como «experiencia previa como preparador físico en un entorno deportivo de alto rendimiento».

Entre las responsabilidades que reclaman está el «control de carga» y lo referente a su seguimiento, control y estado, así como el acompañamiento o asesoramiento a otros preparadores físicos de la entidad blaugrana. También hay un punto sobre investigación, «mantenerse actualizado sobre las ciencias del deporte» y el desarrollo de «proyectos de investigación» ligados a otros ya surgidos en el club.

Eso sí, la oferta de empleo del Barcelona en sus redes para un puesto como preparador físico no especifica para qué departamento o área sería, sí que sería para jornada completa. Por otro lado, según Sport no tiene nada que ver con el primer equipo de Xavi Hernández, que cuenta con su cuerpo médico intacto desde el inicio de la presente temporada y no están buscando nuevos profesionales para engrosar su equipo. Entre los solicitantes al empleo, según Linkedin, rozan los 300 profesionales.

Cabe destacar que no es la única vacante que tiene pública el Barcelona en sus redes. En el perfil del club en Linkedin se pueden observar otras dos ofertas de empleo, una como Assistant Product Manager Ticketing Futbol de carácter temporal, pública desde hace dos semanas y otra como Head of Digital Assets, desde hace tres. Ambas exigen presencialidad.

«Dentro del departamento de Ticketing del FC Barcelona trabajamos por la maximización de los ingresos de las instalaciones en el Estadio, Museo, Palau Blaugrana y Estadi Johan Cruyff», especifican sobre la primera de ellas, para la que han aplicado 484 solicitantes, de la que destacan que «próximamente tendremos una oportunidad temporal (16 semanas) para cubrir la baja por paternidad de uno de nuestros compañeros. Si estás interesado/a en la posición, y consideras que tienes la actitud y experiencia necesaria, no dudes en aplicar».

Sobre la segunda de ellas, de la que hay ya 1.301 solicitanres, el Barça explica que busca «incorporar en nuestro equipo de Fan Engagement & Membership la figura de Head of Digital Assets, perfil claramente estratégico, que tendrá como misión principal el objetivo de maximizar los assets existentes y crear nuevos para maximizar el impacto de las campañas actuales y futuras. Reportando directamente al Director de Fan Engagement, la posición tendrá unos objetivos concretos e indexados en KPIs de monetización».