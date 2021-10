Llega Halloween y si hay un club en España que está dando auténtico miedo es el Barcelona. Mientras que hace años infundaba pánico con su tridente y su fútbol, ahora lo hace con la situación y la crisis que atraviesan en todos los ámbitos y estamentos: en lo deportivo, económico y social. Acompáñenos en este pasaje del terror por Can Barça.

Son muchos los amantes que aprovechando esta fecha donde abundan las calabazas con ojos aprovechan para visitar las atracciones y pasajes de terror de los parques de atracciones o para acudir a espectáculos como el Circo de los Horrores, pero no saben que mirar la situación del Barcelona da más pavor que todo eso. Y encima es gratis. De hecho, fue este sábado, con el debut de Sergi cuando se demostró que el problema deportivo no es sólo culpa del entrenador y este momento se puede alargar en el tiempo.

En verano Laporta y Messi protagonizaron un verdadero truco o trato. El presidente le ofreció las golosinas al delantero rosarino, pero no estaban en buenas condiciones al igual que la economía del club, por lo que Leo tuvo que optar por el truco. Y de su chistera de mago se sacó el PSG, a donde se marchó, teniendo el Barça que iniciar una nueva etapa sin el mejor jugador de su historia. La simple marcha del ’10’ metía el miedo en el cuerpo a los culés.

Se cumple prácticamente un tercio de la temporada y la Europa League amenaza al Barcelona como ese asesino enmascarado que muestra su deseo de matar a un grupo de jóvenes. En Champions están en una situación delicada que puede desembocar en la tercera plaza con la que se verían obligados a jugar en la competición de plata. En la Liga, los resultados cada vez le alejan más de las cuatro primeras posiciones. En esas películas siempre acaba quedando un superviviente, pero en este thriller que está viviendo el Barça no queda muy claro quién ganará, si el malo o el joven resistente. La intriga está servida.

En la mayoría de las películas de terror en la que hay posesiones demoníacas y de fantasmas suelen acudir a las personas más débiles psicológicamente: niños, ancianos… Pues que tengan cuidado Piqué, Eric, Ter Stegen, Jordi Alba y compañía porque la fragilidad defensiva que están demostrando causa un pánico tremendo cada vez que un rival se acerca al área culé. La cantidad de goles que están concediendo y los pocos tantos que logran hacer es una realidad y no se descarta que James Wan base su próxima cinta a ello.

Y qué me dicen de esos pueblos fantasmas en los que la niebla abarca cada rincón del mapa, que sólo es atravesada por el foco de una farola generando un ambiente terrorífico. Pues eso ahora mismo es el Camp Nou. El Barça, uno de los equipos más grandes de Europa no está siendo capaz de llenar su estadio. Ante el Alavés firmó la peor entrada de la temporada y la línea de esta campaña está siendo algo parecido porque no hay confianza, porque hay miedo a la versión que pueda dar el equipo ante cualquier rival.

Tampoco hay que olvidar la economía, que se asemejaría a The Walking Dead. La crisis que machaca al Barcelona es ese zombie desmembrado que no puede hacer nada, sólo vagar sin rumbo en busca de comida. Pues así está el Barça, andando en la búsqueda de acuerdos que propicien ingresos, pidiendo a los jugadores rebajas salariales y sin gran margen de movimiento para hacer fichajes. Y por ir terminando, un servidor se pregunta por qué siempre la ayuda en las películas de terror siempre tarda en acudir a la llamada de socorro, si es que llega. Ahora muchos se cuestionan cuánto tardará Xavi en llegar al Camp Nou para arreglar esta casa de los horrores.