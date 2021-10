El Al Sadd ha querido mandar un mensaje al Barcelona: Xavi Hernández tiene contrato hasta 2023. A través de sus redes sociales el club qatarí ha emitido un comunicado en el recuerda que «en relación a las informaciones que está circulando» su entrenador tiene dos años más de contrato.

«La administración del club confirma que Xavi está vinculado con dos años más de contrato y está concentrado para jugar los próximos partidos del equipo para mantener el primer puesto en Liga y defender el título», apuntó el Al Sadd, acompañando la información con una foto de Xavi dirigiendo al club.

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx

