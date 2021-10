Pese a que Xavi Hernández suena cada vez con más fuerza, y pese a que no ha podido debutar con victoria como entrenador del Barcelona, Sergi Barjuan no se siente interino. Así lo ha asegurado en rueda de prensa después de que su equipo empatase 1-1 frente al Alavés en el Camp Nou.

A la pregunta de si se sentía interino, Sergi Barjuan señalaba: “Ni mucho menos. Hoy he planteado un partido como es debido. De posesión, de equilibrio entre líneas. Si llego el martes a Kiev, haremos lo mismo. Intentaremos reanimar al equipo, que sepan que son muy buenos y que tienen que creer en ellos mismos”.

Sobre las sensaciones de cara al martes, cuando el Barcelona afrontará un partido decisivo en Kiev frente al Dinamo, añadía: “La sensación es amarga. De intentarlo, de haber hecho lo que trabajamos. Creo que lo hemos hecho, pero cuando empatas, por muy bien que lo expliques, nadie te cree. Hay que recuperar a los jugadores físicamente y mentalmente. Que vean que vamos por el camino correcto”.

La mano de Sergi Barjuan

No obstante, agregaba: “He tenido muy poco tiempo de trabajar. He intentado ordenarlos a nivel defensivo y ofensivo. Creo que se han empleado muchísimo. Hemos rectificado alguna cosa. Cuando hay resultado negativo, cuesta digerir”.

Aún así Sergi Barjuán ha querido reivindicar su manera de trabajar: “Soy positivo, soy trabajador y en eso nadie me va a ganar. Tengo recuperarlos a ellos y ganármelos a ellos. Creo que más de manera afectiva, que crean en sí mismos. Cuando entras en el vestuario después de un partido bastante serio, bastante ordenado, si lo van cogiendo día a día, mejor para todos. Es lo que hemos trabajado. A ver si podemos seguir trabajándolo. Sería importante recuperar efectivos”.

Piqué y Agüero son duda para Kiev

Sergi Barjuan también ha hablado de los lesionados: “A Piqué lo están mirando ahora. Al Kun se lo han llevado y no sé nada más. Sé que les están haciendo pruebas”.

También ha hecho alusión a la plaga de lesiones que está azotando al Barcelona: “Es lo que hay. No puedo hacer nada más. Ya se lo encontró Ronald. Por eso hay banquillos y filiales. Para compensar estas pérdidas. A partir de ahí no queda más remedio que seguir mirando adelante. Tenemos que mirar el mañana, que es el próximo partido”.

El entrenador del Barcelona se refirió al empate del Alavés como “una jugada aislada”. “El equipo tiene la posesión y la pierde. Habíamos trabajado para parar esas pérdidas. La intensidad ha sido buena. Los primeros 15 minutos consiguieron entrar con balones largos. Intentamos jugar juntos, pero una jugada aislada te somete”, lamentaba Sergi Barjuan.

El catalán se va con la sensación de que “no hay recompensa al trabajo hecho”. “En la primera parte nos costó jugar entre líneas. Rectificamos cosas al descanso que han funcionado. Empatan en una jugada aislada. Generamos, movemos. Creo que hemos movido la pelota rápido. Hemos tenido ocasiones, pero no las hemos metido”, volvía a lamentar Sergi Barjuán.

¿Puede el Barcelona pelear por la Liga?

Por último, cuestionado por las opciones del Barcelona de luchar por la Liga, declaraba: “La intensidad se marca en momentos puntuales, cuando pierdes. Si estás bien posicionado y sabes cómo hacerlo. La intensidad se mide en momentos, en situaciones, no en unos contra uno. Es el tipo de intensidad que no se ve, pero que sí generamos. Al final, queda mucho. La única manera de lucharla es ganar. Lo primero que tenemos que hacer es ganar, antes que mirar arriba”.