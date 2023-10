Aparcada la Liga hasta el próximo fin de semana, el Atlético se pone en modo Champions para afrontar el trascendental encuentro del próximo miércoles ante el Feyenoord (18.45 horas), en el que no cabe otro resultado que no sea la victoria tras el desafortunado empate de Roma en la primera jornada. Hace más de un año que el equipo no gana un partido en la máxima competición por clubes del mundo, desde el 7 de septiembre de 2022, y en sus 16 últimos partidos en este torneo sólo ha sumado tres triunfos. Toca reaccionar y toca hacerlo ya.

La Champions lleva tiempo siendo un cúmulo de desgracias para el Atlético, último en su grupo la pasada temporada sin ser capaz de doblegar en el Metropolitano ni a Brujas ni a Bayer Leverkusen. El infortunio también se cebó en el equipo en el primer partido de la fase de grupos de esta temporada cuando vio como la Lazio le empataba en el minuto 94 con un gol de su portero Provedel, que había acudido al remate de manera desesperada.

Desde aquel empate, sin embargo, todo han sido triunfos para los rojiblancos: primero en el derbi ante el Real Madrid, luego en Pamplona frente a Osasuna y ayer mismo remontándole un 0-2 adverso al Cádiz en el Metropolitano. El equipo parece llegar en buena forma al partido ante el Feyenoord, cuarto clasificado de la Eredivisie holandesa, que viene de ganar 3-1 al Eagles, pero que en Madrid no podrá contar sin su gran estrella, el mexicano Santi Giménez, objetivo futuro del Atlético, por cierto, pero que deberá cumplir el segundo partido de sanción que le impuso la UEFA por su expulsión la pasada temporada.

Simeone recupera a Morata, que no pudo jugar ante el Cádiz por haber sido expulsado en Pamplona, pero después del estratosférico partido de Correa parece difícil que el internacional español aparezca en el equipo titular. Lo más lógico es que el Cholo repita delantera, lo que dejará a Álvaro inicialmente en el banquillo. Sin embargo sí que es probable que mueva otras posiciones en el equipo. Es seguro el regreso de Giménez al once inicial y tienen también muchísimas posibilidades Samu Lino y De Paul. Azpilicueta, Riquelme y Llorente serían en este escenario los perjudicados.