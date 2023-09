Simeone reza para que Correa llegue al partido del domingo ante el Cádiz porque en caso contrario deberá reciclar a un centrocampista para acompañar a Griezmann en el ataque. La expulsión de Morata ha dejado bajo mínimos a la delantera rojiblanca y la participación del argentino, que hoy ha entrenado más o menos a buen ritmo, es esencial. Correa sufrió un esguince de grado 1 en el derbi del pasado domingo ante el Real Madrid.

Savic y De Paul también parecen estar mejor, pero habrá que esperar al entrenamiento de mañana, último antes del partido del fin de semana. El regreso del montenegrino es importante, pero el del argentino es esencial ya que no hay apenas centrocampistas sanos.

Y es que, a la espera de ver lo que pasa con Correa, Savic y De Paul, ahora mismo a Simeone le quedan 14 profesionales para jugar ante el Cádiz, y dos son porteros. La expulsión de Álvaro Morata en Pamplona -que el club ha recurrido- deja bajo mínimos absolutos el ataque rojiblanco. El Cholo se verá obligado a reciclar como delantero centro a un mediocampista si Correa no llega a tiempo. La situación no puede ser más desesperada. Y eso a las vísperas de recibir el miércoles al Feyenoord en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.

Oblak, Nahuel, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino, Llorente, Koke, Saúl, Riquelme y Griezmann. Si no se recupera Correa ésta será la alineación del domingo ante el Cádiz…porque no hay más. En el banquillo se sentarán un portero suplente -Grbic-, tres defensores -Galán, Savic y Azpilicueta-, un centrocampista -De Paul- y un puñado de jugadores del filial. No hay un delantero del que tirar en caso de que sea necesario. Eso, por supuesto, contando con que no caiga nadie más en el entrenamiento de mañana sábado.

A esta situación surrealista se ha llegado tras acumular nueve lesiones (Savic, Soyuncu, Reinildo, Barrios, De Paul, Lemar, Memphis y Correa) y una expulsión (Morata) que debió haberse evitado si el Cholo hubiera sido más rápido. A la espera de la decisión del Comité de Competición sobre el recurso presentado por el Atlético), todas las miradas están puestas en Ángel Correa y en su recuperación, pero si no llega…Houston tenemos un problema.

Morata volverá el miércoles en Champions. Al Atlético le quedará otro partido aún antes del siguiente parón por selecciones, ante la Real Sociedad en el Metropolitano, y a partir de ahí a rezar para que poco a poco van recuperándose jugadores y para que Memphis Depay sea capaz de jugar un partido sin lesionarse, aunque sean sólo 20 minutos.