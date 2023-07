Objetivo: mantener sano como sea a Memphis Depay. El Atlético tiene clarísimo que el holandés es la solución a sus problemas goleadores, pero también es consciente de la enorme facilidad que tiene para contraer lesiones musculares. En su primera media temporada como rojiblanco, de hecho, se perdió 10 partidos de Liga. Los servicios médicos han estado trabajando de manera exhaustiva con él y Simeone tiene clarísimo que debe protegerle al máximo. Si lo consigue tendrá arriba a un delantero con verdadera pólvora en sus botas. El reto está servido.

Nueve partidos de Liga y uno de Copa, sólo tres de ellos como titular. El balance del primer curso de Depay en el Metropolitano parece deprimente, pero más allá de los números fríos la sensación que desprendió el holandés fue la de ser un delantero muy por encima del resto. Simeone le eligió entre los once por primera vez ante el Sevilla y su respuesta no fue sólo marcar dos golazos -uno de ellos, por cierto, el 1.000 de la etapa del Cholo en el Atlético-, sino mostrar una complicidad con Griezmann que ha sido imposible con Morata como socio.

Memphis, que ya llegó lesionado, aguantó sólo tres partidos más sin caer. Fue en una convocatoria con su selección y estuvo fuera durante cinco jornadas, entre ellas la que supuso la derrota del Atlético ante el Barça. Volvió en la jornada 32 ante el Valladolid. Salió en los últimos 11 minutos y marcó otro golazo, pero fue el canto del cisne. En ese mismo partido se golpeó en la pantorrilla y ya no apareció más en todo el Campeonato. Su saldo, cuatro goles y un máximo de 64 minutos consecutivos sobre el terreno de juego.

Al holandés le han llevado durante toda la pretemporada entre algodones. Apenas entrenó con el grupo en el stage de Los Ángeles de San Rafael y no participó ni un solo minuto en el primer amistoso ante la selección coreana. Volvió ayer ante el City. Por supuesto desde el banquillo, pero de nuevo con resultados prodigiosos. Salió a los 61 minutos y tardó solo cuatro en marcar apoyándose en uno de sus mejores atributos: su letal disparo a media distancia. No hay información del resultado que produjo esa media hora en su frágil estructura muscular, pero Simeone tiene claro que es un jugador especial y que debe utilizarle con mucho cuidado. Si lo consigue ahí está el goleador que busca el Atlético. Si no, será de nuevo el mejor cliente de la enfermería rojiblanca…con permiso de Savic y Giménez, por supuesto.