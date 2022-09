Giménez-Savic, una situación insostenible

Existen pocas dudas de que la pareja Giménez-Savic sea una de las más sólidas de la Liga española. La calidad y contundencia del uruguayo y del montenegrino están más que demostradas. El problema, sin embargo, es que verlos juntos en el campo es cada vez más difícil: las lesiones les persiguen y el asunto, lejos de solucionarse, sigue enquistado. Giménez ya se ha perdido esta temporada la mitad de los partidos y lo de Savic es un drama: lleva seis encuentros oficiales consecutivos fuera del equipo. El Atlético sufre muchísimo sin ellos: sólo ha conseguido dejar la portería a cero en dos ocasiones y se reproducen los errores defensivos que tan caros salieron en el curso anterior.

25 partidos lleva ya el Atlético sin poder contar con su pareja de centrales titulares. El balance es aterrador: nueve victorias, siete empates y nueve derrotas. Son números de un equipo de media tabla, estadísticas que delatan que los suplentes no están a la altura de los habituales y que así no se puede competir por nada. Ni en España ni por supuesto en Europa, donde los errores aún se penalizan más. El brasileño Felipe, que renovó por la simple razón de que casi nunca se lesiona, viene de cometer dos consecutivos ante Bayer Leverkusen y Real Madrid. El resultado: dos derrotas consecutivas.

José María Giménez ejemplifica como nadie el verdadero problema defensivo del Atlético de Madrid. El uruguayo ya se ha perdido desde que llegó al equipo en el verano de 2013 nada menos que 90 partidos oficiales por culpa de lesiones o enfermedades. Una barbaridad. Ésta es su décima temporada en el club. Lleva 253 alineaciones: le sale a una media de 25 por curso.

Con Stefan Savic sucede algo similar. Es más, a medida que el montenegrino ha ido cumpliendo años se han intensificado sus lesiones musculares. El año pasado se echó la mano a los isquios a los pocos minutos de comenzar el partido ante el Mallorca: estuvo 47 días de baja. En la segunda jornada de este curso se tiró al suelo a los 76 minutos del partido ante el Villarreal. Lleva ya 30 días fuera del equipo. Sólo entre la temporada pasada y lo que llevamos de ésta -seis jornadas- se ha perdido ya 24 encuentros, los mismos que Giménez.

El Atlético no quiso fichar ningún central este pasado verano por razones que se escapan a cualquier lógica viendo los antecedentes. A Simeone no le quedó otra que recolocar al belga Witsel en esa posición. Ha sido un acierto, como lo fue en enero la incorporación del mozambiqueño Reinildo, pero no ha sido suficiente. En los últimos días de mercado, después de las últimas lesiones de Savic y Giménez, el club acudió desesperado al mercado en busca de un nuevo defensa, pero no encontró nada que pudiera pagar. Hasta enero va a tener que tirar con Felipe y Hermoso como recambios de Savic y Giménez porque, por supuesto, ya dan todos por sentado que cuando se recuperen no tardarán en volver a caer. Mientras, el equipo se desangra en defensa. El Atlético ha ganado sólo uno de los últimos 10 partidos en los que Hermoso y Felipe fueron titulares.