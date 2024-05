El Atlético no cuenta con Saúl para la próxima temporada

El Atlético no cuenta con Saúl Ñíguez la próxima temporada y el jugador lo sabe. El ilicitano es uno de los futbolistas incluidos en el plan renove del equipo, que afectará a bastantes miembros de la actual plantilla ya que tanto el club como el entrenador quieren dar un volantazo la próxima temporada. La dirección deportiva asume también que deberá hacerse cargo de gran parte de la ficha del centrocampista, con contrato hasta 2026 y con un salario anual de siete millones de euros libres de impuestos, lo que supone un impacto cercano a los 15 por año.

El crédito de Saúl, que ya de por sí era muy escaso, se ha agotado definitivamente en esta pasada temporada. El jugador no empezó mal e incluso tuvo algunos partidos prometedores, pero no tardó en volver a la mediocridad en la que lleva ya muchos años instalados para sorpresa general, ya que en su día llegó a ser uno de los mejores centrocampistas de Europa. Con tan sólo 29 años -cumple los 30 en noviembre- es difícil entender como su carrera puede haberse precipitado al vacío de una forma tan radical.

El Atlético confío en que su espectacular inicio, puesto de manifiesto con goles tan fantásticos como el que le marcó al Bayern en las semifinales de la Champions 15-16, fuera la carta de presentación de un centrocampista que todos creían que iba a convertirse en el mejor de Europa, y por eso le firmó un contrato fabuloso hasta 2026 que le blindaba ante ofertas externas, pero poco a poco su rendimiento fue cayendo a pesar de que Simeone le concedió mil y una oportunidades y el valor del jugador sufrió un descenso abrupto que aún no se ha detenido.

De nada le sirvió su cesión al Chelsea en la temporada 21-22. Apenas jugó 10 partidos en la Premier, en la que pasó desapercibido. En su vuelta al Atlético pareció remontar un poquito, pero ha sido sólo una ilusión. Ha terminado la temporada con 1.362 minutos repartidos en 34 partidos, en los que ha marcado un gol y proporcionado cinco asistencias. La guinda fue su expulsión en la última jornada en el campo de la Real Sociedad.

No será fácil encontrarle un destino y tocará pagar gran parte de su salario, pero en el Atlético ya no quieren prolongar más la relación. Saúl saldrá este verano, ya sea cedido o traspasado, mientras agota un contrato que vence en 2026 y que, por cierto, nunca ha querido rebajarse, al contrario que otros compañeros. Pudo haber sido un grande, no sólo en su club sino incluso en la selección, con la que ha jugado 19 partidos, pero por las razones que sea se ha quedado en el camino.