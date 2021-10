Saúl Ñíguez sigue desaparecido en el Chelsea. El mediocentro volvió a ser suplente en la última victoria del equipo londinense en la Premier League y eso que no estaban ni Jorginho ni Kanté. El jugador, cedido por el Atlético de Madrid en el último día del mercado de fichajes, apenas ha disputado dos encuentros desde su llegada a Stamford Bridge. Su último partido con la camiseta blue fue el pasado 22 de septiembre.

Saul Ñíguez no ha conseguido ganarse la confianza de Thomas Tuchel por el momento. El jugador, cedido por el Atlético de Madrid, contempló desde el banquillo todo el encuentro que medía a su equipo con el Southampton y que se saldó con victoria local en Stamford Bridge (3-1). Una ausencia significativa ya que no estaban ni Kanté ni Jorginho, habituales titulares en el equipo blue. Tuchel sacó de inicio a Kovacic y Loftus-Cheek y no recurrió al de Elche ni cuando realizó los cambios.

Situación nueva para él, pues en el conjunto rojiblanco gozaba de total protagonismo y era un habitual en el once de Simeone. Desde su llegada al Chelsea, Saúl sólo ha disputado dos encuentros. En ambos como titular y ante el Aston Villa – uno en la Premier y el otro en la EFL Cup-, pero en ninguno completó el encuentro. De hecho, en su debut en la Premier fue sustituido en el descanso, después de no empezar con muy buen pie su aventura en el fútbol inglés.

Inédito en Champions League

Con el último encuentro ante el Southampton, son ya tres partidos consecutivos los que Saúl Ñíguez se queda sin disputar ni un solo minuto con el Chelsea. El español se ha perdido los encuentros ante Manchester City y Juventus, no habiendo disputado ningún partido aún en la Champions League. Tampoco estuvo en otra de las visitas destacadas del campeonato inglés, ante el Tottenham en un encuentro que se llevaron los blues.

Fuera de la lista de Luis Enrique para el próximo parón de selecciones, Saúl tendrá ahora dos semanas de trabajo para intentar convencer a Thomas Tuchel y así entrar en los planes del técnico alemán. A la vuelta del parón, al Chelsea le espera la visita al Brentford, antes de recibir en Stamford Bridge al Malmo, colista del grupo H y ante el que tratará de sacar los tres puntos para mantenerse en las dos primeras plazas de su grupo en la Champions League.