El Atlético activa el «plan renove» para el próximo curso 24-25

El Atlético activa el «plan renove» para el curso 24-25 y se prepara para afrontar el que se espera sea el verano más movido de la era Simeone. Pueden abandonar el club hasta una docena de jugadores, aunque no será sencillo porque muchos con los que no se cuenta tienen contrato en vigor. De todos modos, la planificación vendrá marcada por el futuro de Joao Félix, que es el que condiciona la capacidad de inversión que tendrá la dirección deportiva.

No es lo mismo un Atlético con Joao que sin Joao. El menino pasa por ser el mayor activo deportivo que tiene la plantilla, aunque su cotización haya caído en picado. El club firmaría sacar por él la mitad de lo que invirtió, aunque asume que eso será casi imposible porque en el Barcelona no sólo no se ha revalorizado, sino que aún ha perdido más valor de mercado. Si viniera un equipo con 50 millones de euros el Atlético le pondría el lacito, pero lo más probable es que haya que negociar otra cesión, que sería ya la tercera consecutiva sin que ninguna de las otras dos hayan dado el menor resultado.

Mario Hermoso, Axel Witsel, Gabriel Paulista y Vitolo son los jugadores que acaban contrato el 30 de junio. El club quiere renovar a los dos primeros, aunque en el caso de Hermoso, al que se ha trasladado una última oferta por dos temporadas, se trata más de una petición del Cholo que de una decisión de la dirección deportiva. Lo más probable es que Witsel siga un año más y los otros tres pongan punto y final a su etapa como rojiblancos.

Es segura también la salida de Stefan Savic, que el domingo jugó ante Osasuna su último partido en el Metropolitano. Ha renovado hasta 2025, pero es consciente de su situación y ha pedido salir, algo ante lo que el club no pondrá el menor impedimento. Otro que puede hacer las maletas es Reinildo Mandava, con contrato hasta 2025, aunque en su caso dependerá de lo que llegue en el mercado. Si se confirma el fichaje de Marcos Alonso está claro que no continuará.

Es también conocido que el club quiere renovar su delantera y que no cuenta ni con Morata ni con Memphis. El precio del internacional español es de 15 millones de euros. Al holandés lo dejaría salir por mucho menos. Correa en cambio parece tener plaza fija, aunque en este verano cargado de movimientos telúricos no se puede descartar absolutamente nada.

Están luego los casos de Saúl, con contrato hasta 2026, y Lemar, que tiene firmado hasta 2027. El francés se lesionó en septiembre y no ha vuelto a jugar todavía. Es evidente que no tendrá mercado. En su caso a lo sumo se puede negociar una cesión, que será la fórmula que se emplee también con Saúl Ñíguez, cuyo principal obstáculo sigue siendo su enorme salario de 7 millones de euros netos por temporada.

Lo que es seguro es que no hay nadie con el puesto garantizado. Comenzando por Oblak, al que el Atlético tiene en el mercado porque su coste, de 20 millones brutos por temporada, no se corresponde ya con su rendimiento, y siguiendo por los argentinos Nahuel y De Paul, a pesar de que en su caso cuentan con el apoyo de Simeone. A día de hoy no se dejará de escuchar ninguna oferta. Sea por quien sea.

Situación de la plantilla

Acaban contrato y se van: Paulista y Vitolo.

Tienen contrato, pero no cuentan para Simeone: Morata, Depay, Reinildo, Lemar, Saúl, Savic y Joao.

El club los venderá si hay ofertas razonables: Oblak, Nahuel y De Paul.

Siguen en principio: Moldovan, Giménez, Witsel (pendiente de renovar), Azpilicueta, Llorente, Vermeeren, Pablo Barrios, Koke, Lino, Riquelme, Correa y Griezmann.

Simeone quiere que siga, pero es complicado: Hermoso.