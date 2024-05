Oblak le cuesta al Atlético 20 millones brutos por temporada

Jan Oblak le cuesta al Atlético 20 millones de euros brutos por temporada, lo que significa que si cumple su contrato, que se prolonga hasta junio de 2028, el desembolso se irá hasta los 80 millones, una cantidad enorme que condiciona el límite salarial de un equipo que sigue lastrado por fichas descomunales. Aunque oficialmente lo niegue, el club le está buscando salida al portero esloveno, pero encontrar un destino donde le garanticen ese sueldo es prácticamente imposible. En caso de conseguirlo, como dijo OKDIARIO, el georgiano del Valencia Mamardashvili está el número 1 en la lista de posibles relevos.

Oblak está por encima de los ocho millones netos por temporada, lo que unido a otras variables eleva su coste salarial a 20 millones brutos, una cifra parecida a la que cobrará Simeone tras su reciente renovación o a la que ya percibe Álvaro Morata. Saúl, con 7 millones netos, está un peldaño debajo, y por ahí anda también el capitán Koke, que firmó su ampliación por un solo año. El club está trabajando para reducir sueldos y por ahí han ido las últimas ampliaciones de contrato. En la mayoría de casos ha sido posible, pero en otros no. Por ejemplo Mario Hermoso, que está en cuatro millones anuales y que no ha aceptado las nuevas condiciones, pese a que ahora Simeone está empujando para que el club haga un esfuerzo final que todo hace indicar que no va a cuajar.

El meta esloveno, con 31 años cumplidos el pasado mes de enero y que esta temporada ha superado con creces el récord de goles encajados en el Atlético, sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, pero ya no está al nivel estratosférico de cursos precedentes. El club nunca llegó a hacer oficial su renovación hasta 2028 y las condiciones permanecen en el más absoluto secreto, pero estamos hablando del futbolista mejor pagado de la plantilla. ¿Vale la pena? Es lo que se preguntan en la dirección deportiva.

Si apareciera alguien con una oferta razonable que permitiera asumir el coste del fichaje de Mamardashivili el Atlético daría el paso y permitiría la salida de Oblak. El problema es encontrar un club que pueda afrontar semejante coste. Se habló del PSG, que tiene en Donnarumma a uno de sus lunares, y también se apuntó al Manchester United, pero a la hora de la verdad el monto del contrato del esloveno ahuyenta a los posibles interesados.