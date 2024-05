Simeone le pide al club un esfuerzo final por Mario Hermoso

«Nos da mucho, ojalá se pueda quedar con nosotros». La frase pronunciada el sábado por Diego Simeone sobre Mario Hermoso tras el partido disputado por el Atlético ante el Mallorca es todo un mensaje directo al club, al que el entrenador pide un último esfuerzo para retener al defensa madrileño, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio. Todo hace indicar, sin embargo, que el deseo del entrenador se quedará simplemente en eso. La dirección deportiva lo ha dado por perdido desde hace semanas, como adelantó OKDIARIO el pasado siete de marzo, y el jugador parece muy cerca de Inglaterra, con el Aston Villa de Unai Emery como el mejor colocado.

Las posturas entre Hermoso y el Atlético han sido siempre muy distantes. El club trató de utilizar con él la misma fórmula que le ha dado buen resultado en otros casos: ofrecerle el mismo dinero, pero a cambio de un contrato más largo. El defensor, ya con 29 años, intuye que está ante la posibilidad de negociar el último gran acuerdo de su carrera, y no ha aceptado esas condiciones. Mario Hermoso está en torno a los cuatro millones de euros netos por temporada. No pertenece al escalón más alto, pero sí que supone una importante carga económica para el club.

Desde enero el defensor, que llegó al Atlético en 2019, está negociando su futuro con otros clubes. En Italia han llamado a su puerta Inter y Juventus, pero es el Aston Villa el que va en cabeza porque Unai, que le conoce, insiste en su fichaje. Los villanos le ofrecen tres temporadas de contrato que pueden ser cuatro en función de su rendimiento y un salario sensiblemente mejor que el que percibe en España. A última hora, además, ha irrumpido con fuerza el Besiktas turco, que también le mejor el salario.

«Interpreta muy bien lo que le pedimos y puede jugar en varias posiciones. Nos da mucho», insistió Simeone, que no dudó en desear «que se quede con nosotros». Desde luego sería una enorme sorpresa que el Atlético renovara ahora a Mario Hermoso y no parece que vayan por ahí los tiros. Quizás se trata, de hecho, de otro dardo lanzado por el entrenador con dirección a Andrea Berta, con quien mantiene una relación muy tensa, tal y como también adelantó OKDIARIO, puesta en evidencia con el trato que le está dispensando al belga Vermeeren, un fichaje de la dirección deportiva con el que es evidente que no estuvo de acuerdo el entrenador.