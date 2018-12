El sorteo de la Champions League podría reencontrar al Barcelona con Manolas, a Mourinho y Real Madrid o a Cristiano Ronaldo o Iker Casillas con el Atlético

Llegan los octavos de final de la Champions League, pero antes habrá que esperar al sorteo para ver qué equipos quedan emparejados. Las cábalas comienzan a realizarse y todos los aficionados buscan la forma en el asignen a su club con el más flojo, intentando evitar así sus bestias negras o viejos conocidos con los que no quieren cruzarse en el sorteo de octavos de la Champions.

Sin duda, al ver los dos bombos, un emparejamiento entre el Barcelona y la Roma remontará a los aficionados al fútbol a la temporada pasada, cuando el conjunto italiano le dio la vuelta al marcador gracias a un mítico gol ya de Kostas Manolas. Tal fue la influencia de ese tanto, que el central griego visitó en la fase de grupos de la Champions League el Santiago Bernabéu y la hinchada madridista le ovacionó por los servicios prestados en la última edición de la máxima competición continental.

Hablando del Real Madrid, el sorteo podría depararles un choque contra el Manchester de José Mourinho. El técnico luso aún no ha vuelto al Santiago Bernabéu, estadio que fue su casa durante tres temporadas. Tan sólo se ha visto las caras con los merengues en la International Champions Cup, torneo de pretemporada, y en una Supercopa de Europa que ganaron los blancos. Así, el retorno de The Special One se antoja como uno de los partidos del morbo que podría deparar el sorteo de la Champions League.

Además, si las bolas quieren, se podría reeditar la final de la temporada pasada, aunque en esta ocasión tendría que jugarse en los octavos. Al Real Madrid le puede tocar el Liverpool y aún está en el recuerdo de los aficionados las cantadas de Karius o la lesión de Mohamed Salah en un lance con Sergio Ramos, al que desde Inglaterra continúan atacándole, culpándole de la lesión del egipcio.

Viejos conocidos

Por parte del Atlético de Madrid, al haber quedado encuadrado en el bombo dos podría tocarle cualquier cabeza de serie salvo los españoles o el Bayern de Múnich. Esto significa que por el Metropolitano podría pasar el Oporto de Iker Casillas o la Juventus de Cristiano Ronaldo. Dos ex madridistas que han disputado una gran cantidad de partidos contra los rojiblancos en las últimas temporadas. El primero era una pesadilla para los delanteros, mientras que el portugués lo era de cualquier portero que se ponía la zamarra colchonera.

Además, también podrían darse partidos con historias detrás. Los míticos Real Madrid – Olympique de Lyon de los últimos años, el Barcelona – Ajax con la historia de los holandeses en el club azulgrana, como Johan Cruyff, o el Bayern de Múnich – Atlético de Madrid, que reeditaría la final de Champions League que en 1974 ganaron los bávaros a Luis Aragonés y compañía.