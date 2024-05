El Atlético se lanza a por el pichichi de la Liga Artem Dobvyk

El Atlético se lanza a por el ucraniano Artem Dobvyk, pichichi de la Liga con 24 goles, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado once de abril. El delantero del Girona es, por encima de cualquier otro, el objetivo número uno del club para reforzar la delantera. Su precio es de 40 millones de euros, una cantidad muy alta que obligará al traspaso de Álvaro Morata, tasado en 15 millones de euros, con el que no cuenta Simeone para la próxima temporada.

Aunque por supuesto existen otras opciones, como el noruego Sorloth, el mexicano Santi Giménez, el estadounidense Jonathan David o el franco-guineano Guirassy, las preferencias del Cholo se decantan por Dobvyk claramente, y no sólo por sus números goleadores, sino sobre todo por dos aspectos claves de sus características como futbolista: la potencia física, que le permite disputar cualquier balón con elevadas garantías de ganarlo, y la velocidad, una cualidad extraña en alguien de su corpulencia y, desde luego, enormemente valiosa.

Aunque inicialmente se pensaba que su cláusula era de 28 millones, lo cierto es que el precio final es de 40 y, por supuesto, el Girona no va a rebajar nada, aunque el Atlético intentará incluir algún jugador en la operación a fin de abaratarla. Sin embargo, lo primero es solucionar el futuro de Morata, que quedó sentenciado en el descanso del partido de Dortmund, cuando ya no compareció para jugar la segunda parte pese a que su equipo iba perdiendo 2-0. Aquel día agotó el crédito que Simeone le había concedido desde que en la pretemporada le planteó el reto de mejorar sus números goleadores, algo que por cierto ha conseguido porque ha cerrado el curso con 21 dianas, el mayor registro de su carrera profesional.

Morata lleva dos veranos negociando su salida y quedándose a ultimísima hora, pero esta vez no parece que vaya a haber vuelta atrás. Italia podría ser su destino final, aunque no se descarta el mercado árabe, que ya le tanteó la pasada temporada. Su baja es desde luego esencial para afrontar el fichaje de Dobvyk, no sólo por el dinero que dejará en concepto de traspaso, sino sobre todo por el salario que se ahorrará el club.

Otro que tampoco continuará en el Atlético es el holandés Memphis Depay, que de hecho ya ni salió al campo en Donosti ante la Real Sociedad. Depay tiene una oferta del Besiktas turco, pero en su país también le quieren. Tiene un año más de contrato, pero no va a haber ningún problema para darle la carta de libertad. Aunque sea gratis.

Para sustituirle hay varias opciones. Simeone ya ha mostrado sus cartas en este final de temporada alineando a Correa como delantero centro y esa podría ser una solución, pero hay que ver también si durante la pretemporada tanto Carlos Martín, que ha hecho una gran temporada en el Mirandés, como Samu Omorodion, que ha acabado con nueve goles su primer año en Primera, convencen al Cholo. De no ser así, se buscaría otro delantero en el mercado, pero la idea inicial es que Correa sea el 9 suplente.