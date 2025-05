Atlético-Betis: tercer puesto y Champions en juego

Tercer puesto y Champions en juego. No es poco lo que está en disputa en el Atlético-Betis de esta tarde, aunque la situación de los dos equipos es muy diferente. A los de Simeone les faltan matemáticamente tres puntos para volver al podio de la Liga, tras la cuarta posición de la pasada temporada, mientras que los de Pellegrini, aún ganando, tienen casi imposible meterse entre los cuatro primeros porque le separan cinco puntos del Villarreal con apenas seis de margen.

Mientras tanto, el Metropolitano se prepara para una tarde de despedidas. Más de una docena de futbolistas podrían jugar -o estar en el banquillo- hoy su último partido como rojiblancos en su estadio porque se viene un verano extremadamente movido en el club. De hecho, sólo parecen tener garantizada su continuidad la próxima temporada Le Normand, Barrios, Llorente, Giuliano y Julián. El resto, por un motivo o por otro, pueden acabar abandonando la plantilla.

No se esperan demasiadas sorpresas en el once de Simeone más allá de la ausencia obligada de Barrios, que por protocolo de la Liga no podrá jugar al tener que pasar seis días desde una sustitución por un golpe en la cabeza, como sucedió el pasado jueves en Pamplona. Para sustituirle el Cholo maneja dos alternativas: o el brasileño Lino para abrir las bandas o el británico Gallagher para darle más consistencia al centro del campo.

El Betis llega al Metropolitano con seis bajas confirmadas. No podrán jugar Bellerín, Chimy Ávila, Diego Llorente, Marc Roca, Sabaly y Vieites, pero sí están en la convocatoria un par de jugadores situados en el radar del Atlético, el centrocampista Johnny Cardoso y el delantero Antony, que cubre precisamente una de las demarcaciones que más preocupan al Cholo, la de extremo regateador. Eso sí, el brasileño es propiedad del Manchester, así que no quedaría otra que negociar. Otro de ese perfil que llama mucho la atención es el jovencísimo Jesús Rodríguez, que también se presentará por primera vez en territorio rojiblanco.

Para despedir la temporada en casa estará en el campo Adrián Cordero Vega, que no dirigía a los rojiblancois desde noviembre de 2020 ante el Cádiz, pero el verdadero peligro se encuentra en el VAR, a cuyos mandos estará nada menos que el enemigo público número uno del Atlético, Jesús Gil Manzano.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Galán, Koke, De Paul, Giuliano, Lino, Julián y Sorloth.

Betis: Adrián, Ruibal, Bartra, Natan, Perraud, Fornalds, Cardoso, Lo Celso, Jesús Rodríguez, Antony y Cucho Hernández.

Árbitros: Cordero Vega (campo) y Gil Manzano (VAR).

Estadio: Metropolitano, 19.00 horas.