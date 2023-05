Así es Gemma Pinto, la atractiva influencer que ha conquistado a Marc Márquez

Marc Márquez vuelve a estar enamorado e ilusionado en el plano sentimental. El piloto catalán de MotoGP, que atraviesa un momento complicado en lo que se refiere a su carrera profesional, es feliz en lo personal y presume de amor con su nueva novia, la influencer Gemma Pinto. El de Cervera ha publicado dos fotos en sus redes sociales que demuestran esa ilusión, una agarrados de la mano y otra en la que ambos aparecen muy cariñosos.

El deportista ha sido relacionado con varias chicas, pero no se le conocía pareja desde que tuviera un romance con Lucía Rivera, hija de Cayetano y Blanca Romero. Ahora, el deportista catalán ha querido confirmar que está iniciando algo bonito con la conocida creadora de contenido catalana de 26 años.

Todo apunta a que ambos se conocieron gracias a sus amigos en común. Gemma Pinto es íntima amiga de Laura Escanes (27) que, a su vez, mantiene una muy buena relación con María Pombo (28) y su marido, Pablo Castellano (36). Tanto, que fue Pablo quien ayudó a la ex de Risto Mejide (48) a encontrar el que es ahora su nuevo hogar en la capital madrileña. Asimismo, el constructor ha demostrado tener en sus redes sociales una estrecha amistad con Marc Márquez y su hermano, el también piloto de motociclismo, Álex Márquez (27).

Gemma Pinto tiene en su perfil de Instagram casi 80.000 seguidores y, además de ser influencer, está graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing por la facultad de comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, en Barcelona. De hecho, recientemente ha protagonizado una campaña con Paco Rabanne y protagonizado un documental con Lady Milion, una fragancia «para mujeres atrevidas y a las que les gusta llamar la atención allá donde van».

Marc Márquez siempre ha estado abierto al amor, como reconoció recientemente en el programa El Novato con Joaquín: «Un hijo piloto sí me gustaría, pero primero tengo que plantear tener un hijo, pero estaría bien. De momento sí soy un alma soltera. No lo he encontrado, tengo 29 años y sé que llegará».