Marc Márquez presume de nueva novia y las redes arden

Marc Márquez habló sin tapujos hace unos meses sobre su vida sentimental. El piloto de MotoGP ha sido relacionado con varias chicas, pero no se le conoce pareja desde que tuviera un romance con Lucía Rivera, hija de Cayetano y Blanca Romero. Ahora, el deportista catalán ha publicado una foto en sus redes sociales de la mano con una chica, por lo que todo apunta que tiene una nueva ilusión en lo que se refiere al amor.

Márquez apoya su mano en su pierna, y la que sería su nueva novia pone su mano encima de la del piloto de Honda. El piloto no ha mencionado a nadie en la foto, por lo que no se conoce la identidad de la joven. En cualquier caso, si lo suyo va en serio pronto saldrán a la luz detalles sobre la identidad de ella.

El deportista siempre ha estado abierto al amor, como reconoció recientemente en el programa El Novato con Joaquín: «Un hijo piloto sí me gustaría, pero primero tengo que plantear tener un hijo, pero estaría bien. De momento sí soy un alma soltera. No lo he encontrado, tengo 29 años y sé que llegará».

«A mí me gusta el ambiente, salir, pasarlo bien, pero siempre he sabido lo que se puede hacer y lo que no. He sacrificado muchas cosas, pero a gusto. Para mí no es un sacrificio, para mí es una vida de privilegiado. Vivo de mi pasión y me lo paso bien. ¿Qué quieres? No hay domingos o no hay lunes, pero esto para mí es una pasión», añadía.