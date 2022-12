Marc Márquez se sincera y habla sin tapujos sobre su vida sentimental

Marc Márquez ha sido relacionado con varias chicas, pero no se le conoce pareja desde que tuviera un romance con Lucía Rivera, hija de Cayetano y Blanca Romero. De hecho, el propio piloto de MotoGP se ha abierto sobre este tema en El Novato con Joaquín. El deportista catalán se ha sincerado y ha hablado sin tapujos sobre su vida sentimental.

El ocho veces campeón del mundo ha comenzado confesando que el motociclismo le ha hecho tener que apartar algunas cosas de su vida, aunque él mismo ha asegurado que no lo ve como un sacrificio: «A mí me gusta el ambiente, salir, pasarlo bien, pero siempre he sabido lo que se puede hacer y lo que no. He sacrificado muchas cosas, pero a gusto. Para mí no es un sacrificio, para mí es una vida de privilegiado. Vivo de mi pasión y me lo paso bien. ¿Qué quieres? No hay domingos o no hay lunes, pero esto para mí es una pasión».

Sinceras palabras de Márquez

Márquez se ve teniendo familia, aunque de momento está soltero: «Un hijo piloto sí me gustaría, pero primero tengo que plantear tener un hijo, pero estaría bien. De momento sí soy un alma soltera. No lo he encontrado, tengo 29 años y sé que llegará». Joaquín no pudo resistirse a vender bien al piloto: «Es buena gente, un tío simpático, cariñoso y tiene bonus”, ha señalado Joaquín a las cámaras para referirse a su audiencia.

Un programa en el que Joaquín hizo su impresionante debut subido sobre la moto personal de Marc Márquez en el circuito de Jerez. La adrenalina recorrió el cuerpo del futbolita, que alcanzó los 187 kilómetros por hora ante el aplauso del Campeón del Mundo de MotoGP. Además, el catalán tuvo un gran detalle regalándole su mono oficial y un casco personalizado con los colores del Betis y su nombre y dorsal.