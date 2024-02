Así fue la lesión de Carlos Alcaraz en Río: «Creen que no es algo serio…»

Carlos Alcaraz apenas duró dos juegos en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro 2024. La mala suerte vino a visitar al tenista español, quien sufrió una lesión, una torcedura del tobillo derecho en el segundo punto del partido y, pese a intentarlo, no pudo continuar en el encuentro de primera ronda que le medía al tenista brasileño Thiago Monteiro. Alcaraz fue atendido por el fisio del torneo en plena pista y dejó ver la hinchazón que en cuestión de minutos había pasado a tener su articulación, algo que impedía la permanencia en el encuentro. Así fue la lesión de Carlos Alcaraz en Río.

Entraba Carlos Alcaraz tarde, debido a los retrasos de la lluvia que cayó en las horas anteriores en Río de Janeiro, pero más que preparado para reencontrarse con su tenis y comenzar la andadura en uno de sus torneos predilectos, con una sólida victoria que le reafirmara como favorito en Brasil. Sin embargo, nada más empezar, todo se cruzó para el jugador de El Palmar.

En el segundo punto del encuentro y buscando una pelota, Alcaraz resbaló en un contrapié y no pudo controlar la firmeza de la tierra batida, doblándose el tobillo derecho y cayendo inmediatamente al suelo, desde donde demostraba que algo no iba bien. Carlos se llevó la mano a la articulación y después a la cara, conteniéndose por un dolor que era físico, pero también mental. Sabía que algo no iba bien.

Cojeando ostensiblemente, Carlos Alcaraz fue atendido por el fisio del torneo ATP 500 de Río, que le quitó la zapatilla y el calcetín, momento en el que, además del nuevo tatuaje que luce el campeón de Wimbledon 2023, en homenaje a este torneo, se pudo ver el tobillo derecho hinchado, fruto de la caída y de la lesión de tobillo sufrida por consecuencia de ella.

Alcaraz no dejaba de hacer gestos de dolor y desaprobación, y si bien regresó a la pista, después de dos juegos, uno para él y otro para su rival, Thiago Monteiro, le comunicó a este que el encuentro se había terminado y que, debido a la lesión, tenía que retirarse del torneo de Río de Janeiro en primera ronda.

Ya en rueda de prensa, Alcaraz compareció para compartir sus impresiones sobre lo sucedido. El tenista español, que pierde puntos en la carrera con Jannik Sinner por el número dos del ranking ATP –aunque sigue en su bolsillo–, se disculpó, como lo hizo también en pista, al público presente en el Jockey Club de Río, pero también dio noticias positivas, dentro de lo malo de su lesión.

"The physios told me that they think that it's not too serious."

