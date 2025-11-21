Antiviolencia propone sancionar con sólo 3.000 euros a los radicales propalestinos que pararon la Vuelta

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto nuevas sanciones para radicales propalestinos que protestaron en contra de la presencia del equipo Israel Premier-Tech y alteraron el desarrollo final de la Vuelta Ciclista España.

Según informó este viernes el Ministerio del Interior, los implicados en estos incidentes fueron «identificados» por la Guardia Civil durante las últimas etapas de la pasada edición de la Vuelta a España. Se han propuesto para ellos sanciones de 3.000 euros por protestas que obligaron a alterar el recorrido de la prueba ciclista.

Fueron varias las etapas afectadas por las protestas propalestinas. Durante la undécima etapa se tuvo que cancelar la misma a tres kilómetros del final por culpa de los radicales propalestinos. Habían tomado la meta con el objetivo de boicotear la carrera en señal de protesta por la participación del equipo Israel.

En las dos últimas etapas, en Navacerrada y en la llegada a Madrid, también se produjeron protestas. En la vigésima etapa se tuvo que desviar el recorrido en varias ocasiones por culpa de las sentadas de estos radicales. La izquierda radical hizo un llamamiento para cortar la Vuelta a España e impedir que terminara.

A la entrada de los ciclistas por las calles de la capital se desató el caos. Los radicales invadieron el recorrido, montaron barricadas y atacaron a la Policía Nacional, que no daba abasto para controlar los disturbios. Todo esto ha provocado que la Comisión Antiviolencia haya tomado medidas en forma de sanciones económicas contra estos radicales.