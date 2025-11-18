Los Angeles Lakers – Utah Jazz: horario y dónde ver desde España por TV y online la vuelta de Lebron James

Los Angeles Lakers, uno de los candidatos a ganar la NBA esta temporada 2025-2026, se enfrenta esta noche a Utah Jazz. El conjunto entrenado por J.J. Redick suma dos victorias consecutivas tras ganar a los Bucks y Pelicans y lleva un balance de diez victorias y cuatro derrotas en lo que va de temporada. Un gran estado de forma ante unos Jazz que vienen de ganar a los Chicago Bulls, pero con un balance negativo de cinco victorias y ocho derrotas.

Muchos ojos estarán en Lebron James, quien podría regresar a la cancha tras superar su problema de ciática que la dejó fuera hasta tal punto de no haber podido debutar esta temporada. Esta creencia se sostiene debido a las palabras de Redick en rueda de prensa, dejando caer que el veterano alero de 40 años se encuentra en fase avanzada de su recuperación.

Lebron James, un caso único

El regreso del considerado GOAT por ciertos sectores de los aficionados llevaría consigo un dato impactante: sería su 23ª campaña NBA, algo nunca visto anteriormente en la liga. Cabe recordar que Lebron comparte vestuario con su hijo Bronny James, otro de los datos que agrandan el legado de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto.

Los Angeles Lakers han publicado videos en redes sociales donde se podía ver a James ejercitándose sin aparente dolor en su lesión de ciática. Durante su recuperación, Lebron se ha ejercitado con los South Bay Lakers, equipo filial que milita en la G-League, llegando a participar en sesiones simuladas de partido sin molestias.

LeBron James, back like he never left. pic.twitter.com/DpqAXDn7UB — Dave McMenamin (@mcten) November 17, 2025

Otra de las piezas clave para los Lakers es Luka Doncic. El base (o escolta) eslovaco lleva un inicio de temporada brillante, promediando 34.4 puntos, 8,9 rebotes y 8,9 asistencias por partido. Las aspiraciones del conjunto de Los Ángeles pasa por Luka y Lebron, quienes ocupan un gran porcentaje del límite salarial de la franquicia. Con ellos sanos, los Lakers serán un hueso difícil de roer.

A qué hora es en España el partido de Lebron James con Los Angeles Lakers

El partido entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz se celebrará la madrugada del martes al miércoles a las 04:30 hora española.

Dónde ver el partido de Los Angeles Lakers vs Utah Jazz desde España

El partido entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz se podrá ver a través de NBA League Pass o DAZN, plataforma que emerge como la sustituta de Movistar Plus.