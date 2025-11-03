El Andalucía October Tour se consolida tras el éxito de su quinta edición

Tres semanas de campeonatos de España (doma y salto de menores y salto absoluto, jóvenes jinetes, clásico y caballos jóvenes) y tres semanas de competición internacional al más alto nivel, incluyendo un CSI4 y una Copa de Naciones en la que participaron 17 equipos, ha constituido el programa de un evento que en su quinta edición se ha consolidado como imprescindible en el calendario hípico nacional e internacional: el Andalucía October Tour.

Desde el pasado 25 de septiembre, las instalaciones hípicas de Montenmedio volvían a convertirse en epicentro del mundo ecuestre. Más de 1.100 jinetes y 2.200 caballos de 41 nacionalidades han disfrutado de este evento que cada año afianza su crecimiento y su éxito de participación. Este año se había incluido la doma y un CSI4, para dotarlo de mayor contenido y relevancia deportiva, y ha resultado una fórmula ganadora. La Copa de Naciones, ganada por el equipo irlandés, volvió a ser el centro de atención de todas las miradas en la penúltima semana de competición y la alta participación demuestra que es un acontecimiento realmente esperado.

Más de 800.000 euros en premios y 35.000 visitantes totales son algunos datos que hablan de la importancia de una competición que también se extiende en su duración, que ya llega a las seis semanas.

“Estamos muy satisfechos con el desarrollo del V Andalucía October Tour. A nivel competitivo y organizativo ha sido todo un éxito. Los participantes se han mostrado muy contentos con todo el evento. Han podido trabajar en muchas de nuestras pistas, tanto verdes como de arena, que estaban en unas condiciones fantásticas, y disfrutar de un fin de temporada genial con unas condiciones meteorológicas increíbles”, ha apuntado Teresa Blázquez. “Hemos vivido días realmente apasionantes, con las finales de los Campeonatos de España, que siempre son muy emocionantes, la Copa de Naciones o todos los Grandes Premios. Son momentos inolvidables que pasan a formar parte de la historia del Andalucía October Tour”, ha añadido.

“Igualmente me gustaría agradecer a todo el equipo el esfuerzo que realiza para que todo salga perfecto. La calidad humana de todos y cada uno de ellos y la pasión que sienten por lo que hacen son claves para que podamos seguir creciendo y mejorando cada año. También dar las gracias a todos nuestros patrocinadores por su apoyo, sin ellos esto sería mucho más difícil. Este año hemos tenido la suerte de contar con la presencia de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, así como de la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, a quienes agradecimos personalmente el apoyo de las administraciones que representa. Por último, agradecer inmensamente a todos los jinetes y propietarios que confían cada año en nosotros también en octubre. Ellos son los auténticos protagonistas del Andalucía October Tour”, ha apuntado Blázquez.

Aún quedan algunos eventos en este 2025 en las instalaciones hípicas de Montenmedio: los campeonatos de Andalucía de Doma Clásica y Salto de Obstáculos que se desarrollarán del 12 al 16 de noviembre y los Campeonatos de Andalucía de Enganches y Completo del 11 al 14 de diciembre. Y muy pronto arrancará el XXXII Andalucía Sunshine Tour, que se celebrará del 15 de enero al 22 de marzo de 2026.