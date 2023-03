Ana Peleteiro explota como nunca contra Ana Obregón

Ana Obregón parece haber encontrado un nuevo motivo para sonreír casi tres años después de haber vivido uno de los episodios más trágicos de su vida a raíz de la inesperada muerte de su hijo por cáncer. La veterana actriz se ha convertido en madre de nuevo por medio de gestación subrogada y en Miami. Es sin duda la noticia del día en la crónica social y el mundo del corazón, pues ha generado mucha polémica e incluso el Gobierno ha clamado contra ella. Una de las figuras que ha estallado en redes sociales es Ana Peleteiro.

La atleta gallega ha dado su opinión al respecto insistiendo en que ella misma es adoptada y que por tanto sabe bastante del tema: «El tráfico de bebés en España está prohibido, por eso esta mujer ha tenido que ir hasta EEUU para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, no. Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80».

Pide que se adopten niños

«Hay cientos de niños en España, en casa de acogida e internados, esperando a que alguna familia les abra las puertas de su casa para tener una vida digna, una familia que les quiera y sobre todo recibir amor verdadero. Si lo que quieres es ser mamá o papá y no puede ser de forma natural, adopta», añade la deportista, que fue madre de su hija Lúa recientemente con su pareja sentimental.

Ana Peleteiro se muestra muy dura: «No compres ni utilices a mujeres en situaciones vulnerables. El separar a un bebé recién nacido de su padre, por culpa de este tipo de prácticas, es una aberración. Para esos bebés, por mucho que otras personas estén pagando por ellos, su madre será siempre la madre que los gestó y los llevó dentro durante nueve meses. Soy adoptada, sé de lo que hablo. Sé que por desgracia habrá muchas personas que no compartan mi opinión y me dejarán de seguir, pero sinceramente me da absolutamente igual».