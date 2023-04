Alineación del Barcelona contra el Getafe: Ferran o Sergi Roberto entrarán por Ansu

El Barcelona quiere acercarse al título de Liga y para ello necesita volver a ganar. Los blaugranas se miden al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido para el que Xavi no recupera aún a ninguno de los lesionados. Después del empate a cero ante el Girona, todo hace indicar que Ansu Fati volverá al banquillo y que el técnico optará por meter en su lugar a Ferran Torres o a Sergi Roberto, lo que desplazaría a Gavi al extremo zurdo. Quien sí que apunta a ser de la partida es Eric García en el eje de la defensa.

No podrá contar Xavi con los cuatro jugadores que tiene en la enfermería. Christensen, Dembélé, Pedri y De Jong aún no están recuperados plenamente de sus lesiones y no viajarán a Madrid para medirse al conjunto azulón. Por ello, deberá presentar de nuevo un once de emergencias en el que sólo está la duda de saber quién será el acompañante de Raphinha y Lewandowski en el ataque.

Quien es indiscutible es Marc André Ter Stegen, que formará bajo palos en el Coliseum. Sólo le han hecho nueve goles en lo que va de Liga y cuatro de ellos han sido obra del Real Madrid. Estará escoltado en defensa por Koundé y Balde, que ocuparán los laterales, y por Araujo y Eric García como centrales.

En el centro del campo, Busquets y Kessié son indiscutibles, en ausencia de De Jong y Pedri. Queda por saber quién será el tercer integrante en la medular. Gavi será titular, pero la duda está en si formará como interior o como extremo. Todo depende de si será Sergi Roberto el elegido para completar el tridente de mediocentros.

En caso de que no sea él quien aparezca de inicio, sería Ferran. El ex del Valencia y del City aparecería en el extremo zurdo siempre que Xavi opte por él en lugar de Sergi Roberto. De lo contrario sería Gavi el jugador que partiría en ataque. De lo que no hay dudas es de que Raphinha y Lewandowski serán quienes completen el once.