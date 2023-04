El pique de Xavi con un ex entrenador del Barcelona

Venía de empatar con el Girona, molesto por la falta de puntería de su equipo y consciente de que la rueda de prensa que vendría después no sería la más cómoda, sobre todo con la sombra de la abultada derrota en semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid. Xavi Hernández parecía tener muchas ganas de contar que estaba enfadado por otro motivo y dejó ver su pique con un ex compañero que tuvo en el Barcelona por unas declaraciones que no le gustaron nada de nada.

«Hoy estaba viendo un programa en la televisión y he oído que esta era la Liga más barata de los últimos años. Como mínimo me sorprende e incluso me enfada un poco», decía Xavi con cierta molestia tras el partido en alusión a un comentario vertido en televisión. Las alusiones del técnico culé van dirigidas a un ex compañero y ex entrenador del Barcelona, Gerard López.

El ahora tertuliano, entre otros platós, el de Esport3, dijo horas antes del choque entre el Barcelona y el Girona en el Camp Nou, que acabó con 0-0, que esta Liga que dominaba el Barça era una de las «más baratitas» de los últimos años, unas declaraciones que no sentaron nada bien al egarense como dejó claro en la sala de prensa tras el partido.

De hecho Xavi, insistió en que el Barça «está en la era post Messi y ha hecho un esfuerzo titánico para estar» donde está y que no le «agrada» este tipo de comentarios en los que se vuelve a desvalorar lo que está consiguiendo su equipo: «No podemos controlar todo lo que se habla. Seguir trabajando. Desde dentro, he estado con el presidente, y lo valoramos mucho el trabajo que se está haciendo. Hay que ganar LaLiga como sea en estas 10 jornadas».

Según Mundo Deportivo, el comentario de Gerard López no ha sentado nada bien a Xavi ni a su cuerpo técnico principalmente porque son conscientes del trabajo realizado y del mérito que tiene estar líderes en esta Liga ante un Real Madrid que es el vigente campeón no sólo de la pasada Liga, sino también de la Champions League, en la cual aún sigue vivo.

Pero lo que realmente sabe mal a Xavi y le enfada es que este comentario proceda de un ex compañero tanto como futbolista como entrenador del Barcelona, y sea en una televisión catalana. Gerard fue jugador del Barça, con el que ganó una Liga aunque su papel fue secundario, y también entrenador del Barça B, aunque sólo estuvo una temporada.

En redes se ha especulado mucho sobre a quién dirigía Xavi sus palabras, ya que eso de que es una de las Ligas más baratas de los últimos años es algo que no ha expresado sólo Gerard, sino otros profesionales de los medios que comparten esta percepción, aunque desde el vestuario culé ya han dirigido el dardo de Xavi y su malestar con su ex compañero.