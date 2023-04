Xavi: «Hemos perdido dos puntos»

Xavi Hernández compareció ante los medios tras el empate a cero del Barcelona ante el Girona en el Camp Nou. El técnico catalán valoró positivamente el punto obtenido pese a la oportunidad perdida por dar un golpetazo a la Liga tras la derrota del Real Madrid ante el Villarreal, aunque apenado por la falta de efectividad. Pese al mayor dominio y ocasiones culés, el Barça se pudo quedar a cero en el derbi catalán en varias ocasiones clarísimas de los gerundenses.

Al equipo le cuesta

«Hemos generado algunas. Hemos tenido tres o cuatro de ataque posicional. No está costando la facilidad pero tenemos que intentarlo de todas las maneras. Al final cuando generas estas ocasiones sueles estar acertado en al menos una. Pero el fútbol tiene estas cosas, cuando no estás acertado acaba así. Es una pena. La falta de efectividad nos ha pasado factura».

Un punto insuficiente

«Son dos lecturas diferentes. Hemos perdido dos puntos, es una oportunidad perdida. Tenemos que ser autocríticos, en el juego, efectividad… La otra lectura es que estamos a 13 puntos. Aquí cuesta ganar partidos. El Girona es un gran equipo y ha sacado puntos en grandes campos. Un punto insuficiente, pero si también de privilegio tal y cómo estamos».

Lo intentaron

«Rafa lo intenta, Ansu busca zonas de tiro… ellos se han defendido bien. Lo hemos probado e intentado de todas las maneras pero esto pasa. Estar espesos de cara a portería. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir ganando partidos para ganar esta Liga».

Fallaron hoy

«Pensando en el partido hemos fallado. Hemos perdido una oportunidad pero la suerte es que el Madrid perdió esta jornada. Es una pena, nos vamos contrariados porque queríamos la victoria. Hemos generado ocasiones pero no hemos estado acertados».

Messi

«La afición valora la situación en la que estamos, de dónde veníamos. Falta ganar este título. Leo genera ilusión, les genera ilusión que pueda volver. Ya veremos. Ahora tenemos que enfocarnos en los 10 partidos que quedan».

Importancia de la Liga

«Hoy he escuchado que es la Liga más barata . Esto me sorprende, me enfada un poco. El club ha hecho un esfuerzo titánico para estar aquí. Esto no me agrada. No podemos controlar todo lo que se habla. Desde dentro lo valoramos mucho. Hay que ganar LaLiga como sea en estas 10 jornadas».

Ansu y Alba

«Con Ansu creo que es un futbolista que se descuelga bien. Entiende bien esa posición. Con Jordi buscábamos el último pase. Jordi es diferencial en el último pase y buscaba un poco eso. Pero no ha podido ser».

Sin De Jong y Pedri

«Son muy importantes. Tanto De Jong como Pedri eligen siempre la mejor opción. Te mejoran el pase cuando tienen la posesión. Hoy en día con el fútbol tan físico son importantes. Hoy tendríamos que haber ganado, hemos hecho méritos, pero no tuvimos efectividad».

La Liga

«Si ganamos hay que celebrarlo por todo lo alto. La sensación es esa, cuando gana el Barça parece menos. Ojalá ganemos esa Liga y lo podamos celebrar con nuestra gente. El mejor termómetro es ver el Camp Nou lleno. Le daremos mucha importancia».

Se dejan dos puntos

«Esto contrariado, apenados, era una oportunidad de ponernos a 15, estamos a 13 y perdemos dos. Tenemos que ser autocríticos. Teníamos que ganar y no lo hemos conseguido».

Conseguir récords

«Le daremos mucha importancia en ganar esta Liga. No pensamos en récords, no es el momento. El club viene de una situación difícil. Si la ganamos la valoraremos mucho».

¿Minicrisis tras perder el Clásico?

«Me parece muy bestia que habléis de minicrisis. El equipo se ha olvidado».