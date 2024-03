Alineación de Brasil contra España: Vinicius liderará a la ‘canarinha’ en el Bernabéu

España y Brasil disputarán un amistoso contra el racismo en el Santiago Bernabéu, para el que lo único que hay confirmado en la alineación de la canarinha es la presencia de Vinicius Junior. El jugador del Real Madrid se emocionó en rueda de prensa y dejó claro que «España no es un país racista, pero hay muchos racistas en los estadios». El once de Dorival Junior para el encuentro está condicionado por la ausencia de jugadores clave como Ederson o Casemiro.

Con muchas bajas, puesto que Casemiro, Ederson, Marquinhos, Magalhaes o Martinelli se han caído de una convocatoria en la que en un principio estaban, Brasil saltará al Bernabéu liderada por Vinicius. Será una gran prueba de nivel para ambos conjuntos, de cara a la Eurocopa y la Copa América del próximo verano.

Los brasileños vienen de ganar en el primer partido de Dorival Junior como seleccionador. Después de estrenarse en el banquillo con victoria ante Inglaterra, buscarán alargar la racha frente a nuestra selección, en un partido marcado por los episodios racistas que sufre Vinicius, que durante su comparecencia en la rueda de prensa previa al encuentro no pudo aguantar las lágrimas.

El delantero del Real Madrid será el gran protagonista del partido. La única certeza en el once de Dorival Junior será su presencia, puesto que en el resto de líneas no hay nada seguro. Podría estar acompañado en el ataque por Rodrygo y Richarlison, aunque no es descartable que el técnico tire de otras opciones como es la de Savinho. Quien comenzará desde el banquillo será Endrick, algo que confirmó antes del duelo su seleccionador.

En portería, sin Ederson, se abre la puerta de Rafael, un guardameta al que el seleccionador brasileño conoce de su etapa en Sao Paulo. En defensa, formarán con una línea de cuatro en la que la duda aparece en el carril diestro, donde estarán Danilo o Yan Couto. En el otro costado, estaría Wendell, mientras que el eje de la zaga lo formarán Bremer y Beraldo.

El tridente del centro del campo está marcado por la ausencia de Casemiro, en el que sería su regreso al Bernabéu. No estará el actual jugador del Manchester United, que se cayó por lesión, por lo que aparece la opción para Bruno Guimaraes, que ya fue titular ante Inglaterra, al igual que para Andreas Pereira y Lucas Paquetá.

Por último, el ataque estará liderado por Vinicius Junior. El jugador del Real Madrid ha afirmado que se siente «ilusionado» por poder jugar en casa con su selección, algo que «siempre» había «soñado». Sus acompañantes en el ataque serían, a priori, Rodrygo y Richarlison, aunque no se puede descartar la presencia de Savinho en uno de los costados. Endrick deberá esperar su oportunidad para debutar en el Bernabéu desde el banquillo.

La selección de Brasil jugará por segunda vez en su historia en el Santiago Bernabéu, después de un partido disputado ante el Atlético de Madrid antes del Mundial 1966. En aquel encuentro, los canarinhos estuvieron liderados por Pelé y se llevaron el duelo por 3-5. Ahora, será Vinicius Junior el encargado de llevar las riendas del equipo.