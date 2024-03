Vinicius rompe a llorar al hablar del racismo en rueda de prensa

Vinicius Junior se derrumbó en la sala de prensa de Valdebebas al hablar del racismo que sufre en los campos de fútbol. El brasileño, que el martes se medirá a España con Brasil en el estadio Santiago Bernabéu, rompió a llorar y la prensa presente, muy multitudinaria, rompió en una gran ovación.

«Es muy triste porque con cada denuncia me siento peor. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie», aseguró el jugador del Real Madrid.

«Me siento apoyado por los jugadores y compañeros porque cada vez se habla más de esto, espero que en el futuro vaya a menos y haya menos gente que pase por esto», continuó Vinicius.

El brasileño dejó claro que entiende «que se hable de lo que se habla en los partidos porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar».

«Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan», explicó.

«Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor», quiso destacar el madridista.