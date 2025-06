Álex Baena se despide del Villarreal: «Os prometo que volveré»

«Os prometo que volveré». Álex Baena ha utilizado hoy su cuenta en X para anunciar su marcha del Villarreal y despedirse de su afición. «Os quiero groguets», ha afirmado el centrocampista internacional, que en el transcurso de los próximos días se convertirá de manera oficial en nuevo jugador del Atlético de Madrid.

En el fútbol hay que tomar decisiones , hoy me ha tocado tomar una y seguramente no la entendáis . Como bien dije sería el primero en decirlo , aunque alguno se haya adelantado antes de dar yo el SÍ. La decisión ha sido mía. No es una despedida oficial , os prometi que sería el primero en decirlo y eso estoy haciendo, al igual que os prometo que volveré. Os quiero groguets». Éste ha sido el mensaje que ha publicado hoy Álex Baena, que se va a comprometer por las seis próximas temporadas por el Atlético de Madrid, que paga por él un fijo de 45 millones de euros más otros cinco millones en variables.

El fichaje de Álex Baena se ha cocinado a fuego lento en el Atlético. Tal y como adelantó OKDIARIO en enero de este año, el pasado verano se incluyó una opción preferente por el jugador cuando los rojiblancos incorporaron a su equipo al delantero noruego Aleksander Sorloth. Todo fue por buen camino, aunque estuvo a punto de torcerse cuando precisamente a finales de enero el jugador recibió una oferta mareante del fútbol árabe. El Al-Ahli se mostró dispuesto a pagar su cláusula de 55 millones de euros y le ofreció al futbolista un contrato fabuloso, pero la voluntad de Álex Baena fue siempre jugar en la Liga española y más concretamente en el Atlético de Madrid.

Se intentó en vano que llegara al equipo antes del Mundial de clubes. El trato con el Villarreal estaba cerrado, pero los intentos de incluir en la operación a Riquelme resultaron infructuosos y el Atlético tuvo que renunciar a contar con el jugador en Estados Unidos. Por cierto, que Baena sí que pisó tierra yanqui este verano, pero en un enclave mucho más tropical, ya que ha pasado sus vacaciones en Hawaii. Ahora, ya de regreso a España, es cuestión de tiempo tan sólo que su fichaje sea oficial.