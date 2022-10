Carlos Alcaraz regresaba al circuito ATP por primera vez después de la conquista del US Open y su flamante ascenso al número uno del ranking, pero el resultado de su estreno en lo más alto no pudo ser peor. El tenista murciano cedió a las primeras de cambio en el torneo de Nur-Sultán ante David Goffin en un choque en el que su irregularidad chocó con la extrema solidez de uno de los clásicos del circuito, curtido en mil batallas y que supo poner las trampas necesarias para desactivar al crack español.

Goffin fue mejor en ambos parciales en los que se adelantó dentro de un cúmulo constante de breaks y finiquitó al número uno por 7-5 y 6-3. Alcaraz, algo nervioso y precipitado tras adelantarse con una primera rotura, tiró de épica para intentar resquebrajar el muro de su rival, pero acabó despidiéndose de Astana sin la posibilidad de avanzar en el cuadro.

La derecha no acompañó a Carlos y este golpe, termómetro de su tenis, le llevó a no poder imponerse en los intercambios. Goffin, que pasaba al cuadro final de rebote con su condición de lucky looser (cedió en la previa ante el modesto Luca Nardi), sí encontró las mejores sensaciones ante el número uno, con la paciencia de su lado para remontar primero y más tarde hacer frente a la marcha de un 5-2 favorable para acabar cerrando el primer set por 7-5.

En el segundo parcial la historia no cambiaría en comparación con el final del primero y Goffin, de nuevo excelso al resto, quebraría a Alcaraz hasta colocar en el marcador una apertura con 3-0 a su favor. Carlitos, en un nuevo juego complicado al servicio, conseguiría su primer juego con sufrimiento, pero el belga anticipaba los golpes y se mostraba, esta vez sí, muy sólido con su saque para seguir acercándose a un triunfo mayúsculo.

El espíritu de las remontadas de Alcaraz dejó en todo momento resquicio para la esperanza a un vuelco al partido. Con 5-1 abajo, la joya de El Palmar tiró de bemoles para reducir uno de los breaks y levantar al público en una remontada que podía haber sido una de las más épicas de su corta carrera profesional. Pero no era el día, no era la mañana del número uno, que cedía de nuevo su saque y se despedía de Astana con malas sensaciones pero, pese a todo, con el número uno a buen recaudo.

Otra derrota en su estreno como uno

Como curiosidad, Alcaraz no ha podido defender con victoria ninguno de sus dos debuts como número uno. En la Copa Davis, escasos días después de conquistar el US Open, Carlitos cayó en tres sets frente a Felix Auger-Aliassime dentro de la eliminatoria que medía a España con Canadá en la fase de grupos del torneo, no perteneciente a la ATP y sí a la Federación Internacional de Tenis (ITF). En su verdadero estreno en el circuito que lidera, en Astana, el murciano tampoco pudo con David Goffin y se queda sin la opción de luchar por un título que le hubiera permitido afianzarse más si cabe en lo más alto del ranking.