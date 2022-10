Carlos Alcaraz y Rafael Nadal han posibilitado un momento histórico para el tenis español este 3 de octubre de 2022. Los flamantes número uno y dos del ranking ATP son los líderes de una Armada en la que con seis tenistas en el top-50 del ranking y diez en total entre los cien mejores del planeta, se vive un momento digno de mención que puede venir acompañado de otros récords, el primero y más destacado, en caso de que Rafa y Carlitos se mantengan en lo más alto de la clasificación a final de año.

Esta es la primera vez en la historia de España que dos tenistas aparecen en las dos primeras posiciones del ranking ATP en una misma semana. La cosa no queda ahí y es que desde el año 2000, hace 22, no se veía nada igual en el circuito. Entonces, fueron André Agassi y Pete Sampras los que se hicieron con el privilegio debido a su dominio.

Sampras y Agassi estuvieron tres semanas como pareja en cabeza de la clasificación, pero los puntos cosechados hasta el momento por Alcaraz y Nadal y, sobretodo, los –pocos– que deberán defender de aquí a final de año, permite soñar con verles en el cierre de la temporada como números uno y dos, indistintamente de quién esté al frente del ranking ATP.

Nadal no defiende un solo punto de aquí a enero de 2022, debido a su retirada obligada del circuito en la segunda mitad de 2021, por la lesión crónica que sufre en el pie. Rafa está así en buena disposición de presentar candidatura al uno, pero su ausencia indefinida por motivos personales –espera su primer hijo– y la cantidad, también escasa, de puntos a defender por Alcaraz –sólo 280–, abren dudas sobre el asalto del rey sobre el príncipe del tenis español.

Sin embargo, a poco que Nadal pueda regresar en condiciones de competir en el Masters 1000 de Paris-Bercy y en las ATP Finals y Alcaraz sume resultados de aprobado en su calendario de aquí a final de 2022, España podrá alcanzar un récord de hace 26 años, cuando Estados Unidos acabó la temporada con el número uno y el número dos del ranking ATP, propiedad entonces de Pete Sampras y Michael Chang.

Otros récords para España

Además de la permanencia de Alcaraz y Nadal en el uno y el dos, España opta a superar algunas cifras que elevarían a la Armada a lo más alto en la actualidad tenística e incluso en su historia, más o menos reciente.

Si Carlos Alcaraz acaba la temporada como número uno, España se uniría a Estados Unidos y Suecia como los únicos países que en su historia, han contado con más de un jugador al frente de la clasificación ATP una vez acabada la temporada. Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero saborearon el uno, pero sólo Rafa Nadal ha podido acabar el año, en su caso varios, liderando el ranking.

Además, España podría contar con tres jugadores en el Top-10 en estas últimas semanas de temporada. No es fácil, pero Pablo Carreño se encuentra actualmente en el número 15 del ranking ATP y ya ha demostrado ser capaz de ganar a los mejores en un gran torneo como el Masters 1000 de Montreal, lo que devolvería a la Armada a un privilegio que no vive desde 2002, donde además, no teníamos al uno y al dos de la clasificación.