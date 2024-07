Alcaraz alcanza a su maestro: el récord con el que ‘promete’ dejar atrás a Ferrero

Carlos Alcaraz tiene tan solo 21 años, pero los números acreditan algo a lo que sólo los más prudentes se privan de afirmar. Ya es uno de los mejores tenistas españoles de toda la historia. Después de vencer a Ugo Humbert en Wimbledon 2024, el tenista murciano logró uno de esos récords que no tienen tanta visibilidad mediática pero que no hacen si no confirmar su estatus dentro del star system español de todos los tiempos. Llegar a los cuartos de final en el All England Club también significa, además, alcanzar uno de los últimos hitos en los que su entrenador, Juan Carlos Ferrero, le superaba hasta la fecha.

Con los cuartos de final de Wimbledon, Carlos Alcaraz puede presumir de haber alcanzado esta ronda hasta en nueve ocasiones en su corta carrera como profesional, las mismas veces en las que Juan Carlos Ferrero se coló entre los ocho mejores cuando estuvo en activo como jugador. Lejos de ser una marca moderada, sólo dos tenistas en la historia de España han podido superar hasta la fecha dicha cifra, dentro de la Era Open. Son, ni más ni menos, que los dos referentes de la triunfal generación previa a la de Carlitos: Rafa Nadal y David Ferrer.

El tenis actual invita y casi obliga a los mejores jugadores del mundo a dominar su juego sobre todo tipo de superficies, pero las cualidades de Carlos Alcaraz llevan a pensar que, si no se cruzan lesiones o contratiempos en su carrera, puede establecer una marca histórica a nivel mundial al término de la misma.

Hasta la fecha, ya ha conseguido colarse en el tercer escalón el podio a nivel español, compartiendo privilegio con su mentor, un Ferrero que también logró colarse en los cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam, si bien lo hizo en bastantes más años que los que arropan a Alcaraz actualmente.

Sorpasso inminente de Alcaraz a Ferrero

Perseguido por las lesiones, Ferrero, que fue número uno del ranking ATP y campeón de Roland Garros con apenas 23 años, no pudo continuar con un camino que se antojaba extraordinario en sus primeros años de explosión. Un año después de reinar en París empezó su calvario, si bien para entonces ya contaba con siete cuartos de final en Grand Slam, ante la única ausencia de Wimbledon, curiosamente el único torneo mayor en el que conseguiría colarse en las rondas más destacadas a partir de los 24, tanto en el año 2007 como en 2009. Antes de ello, había ganado Roland Garros en 2003 tras hacer final en 2002, llegado a una final del US Open, en 2023, y a las semifinales del Open de Australia 2004.

Estos resultados, con la única excepción del Open de Australia, el único Grand Slam que se le atraganta hasta la fecha, ya han sido superados o igualados por parte de Alcaraz, quien alcanzó el domingo sus segundos cuartos de final en Wimbledon, plaza en la que en 2023 se proclamó campeón. Teniendo en cuenta su ausencia por lesión en el Open de Australia del pasado año, ya son siete los grandes consecutivos en los que Carlos ha llegado, por lo menos, a cuartos de final, consiguiendo además ganar tres de ellos, otra marca que le sitúa en la historia de España, sólo por detrás de Manolo Santana y Rafael Nadal.

Cuartos de final de Alcaraz en Grand Slam