El Alavés pidió un penalti por mano de Cancelo y el VAR ni lo revisó

El VAR no hizo acto de presencia en la primera parte en Mendizorroza, en el partido que medía al Alavés y al Barcelona. Los locales pidieron un penalti por mano de Joao Cancelo en el minuto 37, en la que el balón le impacta claramente en la mano. Juan Martínez Munuera no consideró que hubiera nada punible y Melero López, que estaba al frente del videoarbitraje, ni siquiera hizo por verla detenidamente. El balón salió pronto por la línea de banda y el colegiado no llegó ni a decir que esperasen a que le diesen una respuesta desde Las Rozas. De hecho, desde el primer momento hizo el gesto de que no había nada.

Un centro desde la banda derecha acabó tocando en la mano de Cancelo. El lateral hizo por recoger el brazo tras su espalda, pero no le dio tiempo y el esférico se estrelló en su mano, lo que provocó que los futbolistas del Alavés reclamaran una pena máxima. Sin embargo, Martínez Munuera hizo un gesto con el que zanjó toda queja, diciendo que no había nada.

Las imágenes posteriores mostraron que el centro al área del Barcelona impactaba en la mano del jugador, que estaba separada del resto del cuerpo, cortando además la trayectoria del balón. Lo más sorprendente, más allá de que el colegiado no considerara la acción como merecedora de penalti, es que desde el VAR apenas invirtieron tiempo en verla.

La reacción de Luis García Plaza a la acción en la que el Alavés pidió penalti de Cancelo por mano ¡No se lo podía creer!#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/uhvbZV4yPk — DAZN España (@DAZN_ES) February 3, 2024

El balón salió de banda rápidamente y el Barcelona se dio prisa en ponerlo en juego de nuevo. Martínez Munuera no paró el juego a la espera de recibir indicación alguna por parte de Melero López. El árbitro del VAR pasó rápidamente por la acción de la mano de Cancelo en el área, considerando, como el colegiado de campo, que tampoco era merecedora de penalti.

El penalti por mano de Cancelo pudo cambiar el partido

La jugada llegó con el 0-1 en el marcador, después del gol de Lewandowski. El delantero polaco abrió el marcador y, en un arreón al término del primer tiempo de los babazorros, llegó la acción de la polémica. Tanto los jugadores del conjunto vasco como su propio entrenador, Luis García Plaza, insistieron al colegiado en que el balón le daba en la mano a Araujo, llegando a ser apercibidos verbalmente.

Después de una semana marcada por las palabras de Laporta y Xavi Hernández sobre la «adulteración de la competición», el Barça se salvó en Vitoria de una pena máxima perfectamente pitable. Al tener Cancelo la mano despegada del cuerpo, en movimiento y cortar un centro, la acción pudo ser señalada como penalti, sin embargo los culés se libraron, a pesar de que los árbitros son cada vez más estrictos en acciones de ese tipo.