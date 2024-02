Alineación del FC Barcelona en el partido de Liga contra el Alavés

El Barcelona visita este sábado al Alavés en Mendizorroza a las 18:30 horas y Xavi apenas tiene margen en la alineación. Con tantas lesiones, el técnico se ha quedado sin muchas opciones para completar el once ya que cuenta con hasta nueve bajas (seis lesionados y dos dudas). La gran incógnita es quién ocupará el lugar del lesionado Ferran Torres, si Fermín López o Vitor Roque.

Todo apunta a que será el cantera quien comience de inicio ya que fue el elegido por Xavi para reemplazar al de Foios, pero a su vez también fue el siguiente cambio del Barça dejando su puesto a Tigrinho que anotó el gol de la victoria contra Osasuna. El gran partido del delantero brasileño pone en un aprieto al preparador catalán, que debe decidir si apostar por Lewandowski y Vitor Roque juntos o poner a Fermín.

El ex del Athletico Paranaense cuajó su mejor actuación desde que aterrizara en el Barcelona en el presente mercado invernal, lo que le convierte en una de las alternativas de Xavi para suplir a Ferran en Vitoria. Además, no se espera que el técnico haga rotaciones de cara a este choque ya que no tienen partido entre semana por lo que contarán con una semana de descanso hasta el próximo encuentro.

Así, la alineación del FC Barcelona contra el Alavés no cambiará mucho con respecto al once que sacó frente a Osasuna con el cambio por lesión de Ferran Torres. Salvo sorpresa, el preparador catalán se mantendrá fiel a su estilo y formará con un 4-3-3 con Iñaki Peña bajo los palos una jornada más mientras Ter Stegen continúa con su recuperación. El meta alemán todavía no está listo para reaparecer y el canterano seguirá siendo de la partida en el partido de Liga.

Dudas en ataque

Por delante, en la zaga tampoco se esperan novedades y Xavi apostará por una defensa de cuatro con Koundé y Cancelo en los laterales y Araujo y Pau Cubarsí en el centro de la misma. El canterano está firmando grandes actuaciones siendo uno de los mejores de los azulgranas en los últimos partidos, tanto que se ha asentado como titular aprovechando las bajas por lesión.

Ahora, el jugador con ficha del filial se ha ganado el puesto y está por delante de Christensen. Xavi recupera a Íñigo Martínez para este partido, que vuelve a una convocatoria dos meses después de su último partido. En el medio, donde es baja Gavi para lo que resta de temporada, el técnico contará con su tridente habitual formado por Gündogan, Pedri y De Jong.

La gran duda aparece en la punta de ataque. Lewandowski y Lamine Yamal serán de la partida. La incógnita está en quién ocupará el lugar del lesionado Ferran Torres y acompañará al polaco y al internacional español en la alineación del Barcelona contra el Alavés. Vitor Roque podría dar la sorpresa y disputar su primer partido como titular con la camiseta azulgrana como premio a su buena actuación frente a Osasuna, pero también está la opción de Fermín. Lo cierto es que el Barça no se puede permitir especular porque necesita seguir sumando de tres en tres para meter presión a los de arriba y, sobre todo, afianzarse en los puestos de Champions League.