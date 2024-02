Xavi delira: «Condicionan a los árbitros y adulteran la competición semana tras semana, lo ve un ciego»

Xavi Hernández ha hablado en la rueda de prensa previa al partido que disputa el Barcelona contra el Alavés en una comparecencia ante los medios que se ha convertido en un ataque contra el Real Madrid y los árbitros. El entrenador catalán ha dicho que se adultera la Liga semana tras semana y lo está viendo todo el mundo.

«No soy el presidente de la Federación ni el presidente de la Liga. Me sorprende una barbaridad que aceptemos todo esto. Adulteran la competición por completo, semana tras semana. Lo ve un ciego. El Cholo Simeone dijo que no somos tontos. Claro que lo vemos, lo ve todo el mundo. Pero sois los medios de comunicación los que lo tenéis que decir», dijo en rueda de prensa.

«Ya dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo hacen cada semana. No me gusta, estamos viendo que los árbitros van condicionados. El caso Negreira no nos ha sumado en absoluto, es una realidad. Pero hay que competir con eso y comparto al 100% las palabras del presidente. No podemos engañar al barcelonista», afirmó el entrenador tras ser cuestionado sobre el último ataque de Joan Laporta al Real Madrid en referencia al caso Negreira.

Xavi también dio más explicaciones sobre los motivos que le llevaron a anunciar su marcha como entrenador del Barcelona a final de temporada. «Si no se cumplen los objetivos, tendré que irme. Lo dice el presidente y le pasará al próximo entrenador. Cuando llego cumplimos el objetivo, incluso con opciones de luchar por la Liga, el segundo es muy bueno, pero en el tercero no estamos cumpliendo las expectativas. No soy ninguna excepción. Dependo de los resultados. Lo que dice el presidente es lo que dije hace mes y medio y por eso he decidido irme», opinó.

Sobre lo que se le valora en España, Xavi dejó claro que: «Fuera de España, valoran muchísimo nuestro trabajo. Y la gente de fútbol, los profesionales que trabajan, todos nos felicitan como staff. Pero en España, no se valora. Es mi sensación. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo y todavía tengo ilusión de hacerlo de aquí a final de temporada. La gente de fútbol nos valora muchísimo. La gente de fútbol, insisto. Y fuera de España, la gente no se explica muchas cosas».

«Pienso que el proceso de ser entrenador del Barça no compensa, es mi percepción. Vas luchando y provoca un desgaste. El día a día no se disfruta, lo he visto en muchos entrenadores, les he visto sufrir incluso ganando. Por eso, el otro día pedía una reflexión en este sentido. En otro club, sí compensa ser entrenador. Arrasate me dijo que disfrutaba de lunes a viernes, yo no. Y esta es la gran diferencia», concluyó sobre su adiós al Barcelona.

El Barcelona y la Liga

Xavi también habló sobre las opciones del Barcelona en la Liga EA Sports. «Nosotros, tenemos mañana al Alavés. Va a ser difícil. A partir de ahí, esperar. No hemos hecho los deberes de momento, no hemos estado a la altura. Madrid y Girona han estado mejor que nosotros. Prefiero ir paso a paso y centrarme en el Alavés», dijo.

Xavi también quiso lanzar un piropo a Lewandowski ante el mal momento de forma que atraviesa el delantero. «De Robert te puedo decir que es ejemplar. Él busca siempre la mejora, viene a hablar conmigo muchas veces. Estas son sensaciones de su cuerpo y él lo conoce mejor que nadie. Hay que ayudarle, tenemos que sacar rendimiento de él de aquí a final de temporada. Le estamos corrigiendo a diario para que pueda mejorar. Entiendo que, con la edad, tenga menos chispa. Pero tiene que jugar de manera más inteligente. Le estamos ayudando y él quiere dejarse ayudar», zanjó.