Alavés – Barcelona: Xavi condiciona el partido

El Alavés – Barcelona de este sábado no será el mismo tras las declaraciones de Xavi Hernández de este viernes, nada que ver con su anuncio de despedida del banquillo de hace ya una semana. Xavi sigue con su campaña en contra del Real Madrid y ha puesto de nuevo el foco en los árbitros, asegurando que «semana tras semana» el club blanco «adultera La Liga», sin censura, palabra del entrenador del Barça.

El Barcelona se enfrenta en Mendizorroza este sábado al Alavés (18:30 horas) en la que será la jornada vigésima tercera de la Liga EA Sports, pero Xavi Hernández se ha encargado desde los primeros compases de su rueda de prensa previa de desviar la atención hacia otro lado, lejos del ruido incesante que es el club culé desde hace semanas, tras un mes de enero negro que ha terminado de derrumbar todos los cimientos que intentó poner en pie Joan Laporta en su entrada a la presidencia blaugrana.

«No soy el presidente de la Federación ni el presidente de la Liga. Me sorprende una barbaridad que aceptemos todo esto. Adulteran la competición por completo, semana tras semana. Lo ve un ciego», expresaba Xavi en relación a una pregunta sobre Real Madrid TV, metiendo también al técnico del Atlético de Madrid en el asunto: «El Cholo Simeone dijo que no somos tontos. Claro que lo vemos, lo ve todo el mundo. Pero sois los medios de comunicación los que lo tenéis que decir».

No quedaron ahí las acusaciones de Xavi, en un claro intento por condicionar el partido que está por disputar ante el Alavés este sábado, que afronta a 10 puntos del liderato que tiene en solitario el Real Madrid en estos momentos. «Ya dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo hacen cada semana. No me gusta, estamos viendo que los árbitros van condicionados», decía Xavi quejándose de este supuesto condicionamiento al cuerpo arbitral, haciendo él lo mismo, como también Joan Laporta: «El caso Negreira no nos ha sumado en absoluto, es una realidad. Pero hay que competir con eso y comparto al 100% las palabras del presidente. No podemos engañar al barcelonista».

Las quejas de Xavi se suman a la crispación existente desde el barcelonismo. El mes de enero acabó con dos títulos en el limbo, uno de ellos con la miel en los labios cayendo de mala manera en la final, en el Clásico ante el Real Madrid en un recital de Vinicius. También ante el Athletic de Bilbao, que bailó en San Mamés al ritmo de los Williams. En Liga el Villarreal terminó de dar la cornada a un Xavi que usó la última bala que le quedaba para hacer reaccionar a su plantilla, la de anunciar su renuncia al banquillo… al final de la temporada.

Ante el Osasuna la reacción fue ínfima, aunque lo suficiente para resolver el partido y no seguir ampliando la sangría de puntos que se ha instaurado entre Madrid y Barça desde el inicio de la temporada. Xavi pierde para este partido a Ferran Torres, lesionado hasta final de mes, otro más en el amplio parte de bajas de los culés. Previsiblemente Fermín ocupará su lugar, aunque Vitor Roque y su gol, claves el otro día, le permiten verlo como una alternativa de inicio. Por su parte, Christensen es otro que podría volver al once inicial en lugar de Cubarsí.