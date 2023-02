El abogado de Piqué suelta la bomba y revela lo que nadie sabía del divorcio de Shakira

Hace ya varios meses que Gerard Piqué y Shakira Mebarak no son pareja. Primero rompieron de forma informal, que no amistosa, y todo acabó por sellarse en un acuerdo estricto de divorcio que dio pie a las hostilidades que hoy aún continúan en forma de cruces, dialécticos y de miradas, y de canciones envenenadas hacia el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona y hacia su novia actual, Clara Chía Martí. Sin embargo, y volviendo al acuerdo de divorcio, se quedaron varios flecos que pasaron desapercibidos para la prensa y que ahora ven la luz, sorprendiendo a propios y extraños.

El acuerdo judicial se selló el pasado 1 de diciembre de 2022 y lo hizo en un visto y no visto, con ambos protagonistas entrando por separado y evitando el mínimo atisbo de verse las caras, como sí tendrían que hacer recientemente en la residencia actual de la colombiana, en Espulgas de Llobregat, donde Piqué acudió a recoger a los pequeños Milan y Sasha y cruzó su coche con el de Shakira, que llegaba de hacer surf. El juzgado de Primera Instancia y Familia número 18 de Barcelona fue testigo de un acuerdo que permitirá a la cantante marcharse a vivir a Miami con sus hijos, cuando la salud de su padre sea óptima, pero en la rúbrica se empleó mucho menos tiempo que todo el proceso hasta llegar al pacto.

Ramón Tamborero, abogado de Piqué, dijo entonces que «los dos están más tranquilos, más relajados. Han pensado en el bien de sus hijos. La firma ha transcurrido de forma correcta, como no se esperaba de otra manera. Ahora, tendrán que esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio». Sin embargo, en una entrevista concedida recientemente a La Vanguardia, el letrado da más detalles sobre este acuerdo.

«Ambos han demostrado gran inteligencia. Han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas. Canciones aparte, ha requerido una negociación de siete meses», contaba Tamborero, quien quiere explicar que «el dinero no ha sido aquí el conflicto». Entonces, el abogado de Piqué procede a explicar el motivo por el cual el proceso se extendió hasta más de medio año hasta encontrar puntos comunes. «El acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias. La reunión decisiva antes de la firma duró trece horas. Mejor un mal pacto que una buena sentencia. Lo repito a mis clientes: una vez ya firmado vuestro convenio de divorcio, os aconsejo meterlo en un cajón… ¡y a dialogar!», sentencia Ramón, dejando entrever que Piqué con probabilidad, no estaría del todo de acuerdo con lo firmado.

El acuerdo se firmó y seguirá vigente, no como la buena relación entre Piqué y Shakira, descartada por el abogado del empresario y dueño de Kosmos. «¿Ser amigo de tu expareja? No, no, eso es utópico», espetaba en la entrevista un experto en estos temas que deja claro que el timing a la hora romper su matrimonio entre Piqué y Shakira es de lo más habitual. «¿Nos divorciamos mucho?… Los primeros diez años, poco; luego se dispara. A veces hay segundo hijo para evitarlo, y eso solo acelera el divorcio».