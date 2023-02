Gerard Piqué invirtió en el tenis como uno de los pilares de su conglomerado empresarial, Kosmos Global Holding, pero el deporte rey de la raqueta le está dando la espalda, primero con la ruptura con la ITF del acuerdo de explotación de la Copa Davis y ahora con el anuncio, en plena expansión de su agencia de representación, del adiós de Dominic Thiem entre su nómina de jugadores.

El ganador del US Open 2020 anunció en las últimas horas el final de su acuerdo con Kosmos, compañía a la que se unió escasos días antes de que en 2021 se produjera una lesión en la muñeca que ha frenado en seco la progresión de Thiem, pasando de pelear por los mayores títulos del circuito a que su objetivo más realista sea alcanzar un puesto entre los 100 mejores tenistas del planeta –actualmente es el nº96 del ranking ATP–.

El propio Thiem anunció el fin del acuerdo y periplo junto con Kosmos Management, aunque lo hace de buen grado y sin justificar lo más mínimo sus malos rendimientos con su unión con la compañía presidida por Gerard Piqué. «Mi gestión no me hará un mejor jugador, mi gestión tampoco encenderá el fuego en mí. Ahí da igual quien me dirija», comenzó, enigmático, para pasar a hablar de la que fue, hasta este comienzo de 2023, su agencia de representación. «También hay que decir que Kosmos no tuvo mucha suerte conmigo. Firmé y a los cinco días me destrocé la muñeca. No me fue bien ni a mí ni a ellos. De todos modos, eso no es importante para mí en este momento, lo importante es que se me vuelva a encender el fuego interno», concluyó Dominic, quien a partir de ahora pasará a ver cómo su hermano ejerce de representante.

Moritz Thiem también analizó lo sucedido y su nuevo cargo en calidad de representante de su hermano Dominic. «No hay mucho más que decir al respecto, terminamos la sociedad con Kosmos sin disputa ni nada por el estilo. Lo cual también fue muy importante para nosotros», comentó, confirmando el buen final de una historia que no ha tenido un transcurso feliz debido a una inoportuna lesión.

Kosmos y su futuro en el tenis

El futuro de Kosmos Management se separa de Dominic Thiem en un año en el que se ha optado por dotar de mayor peso al proyecto, con fichajes de renombre de la calidad de Andrey Rublev, actual número 5 del ranking ATP, la ucraniana Elina Svitolina o el croata Borna Coric, vigente campeón del Masters 1000 de Cincinnati. Junto a ellos también está la rusa Daria Kasatkina, número 8 de la WTA y que es ahora, con la marcha de Thiem, la veterana entre los ilustres del circuito que cuentan con el asesoramiento de Kosmos y Gerard Piqué.