La Copa Davis regresa en su ‘primer día’ sin Piqué

La Copa Davis ha dado un nuevo giro a su propia organización en unas últimas semanas convulsas como parte de una ruptura aún sin solución y pendiente de los tribunales. Gerard Piqué y su empresa Kosmos Tennis, impulsora del histórico torneo de tenis en su nuevo formato, no forman ya parte de una competición cuyo futuro está repleto de dudas, con la ITF ya como única cabeza visible y que en medio de todo el revuelo comienza este viernes con una edición de 2023 en la que España no jugará hasta septiembre, fruto de la wild card concedida y que le permite saltarse las rondas previas.

Las críticas vertidas hacia el torneo por parte de tenistas y ex tenistas después del cambio de formato que comenzó en 2019, con la entrada de Kosmos a la Copa Davis, se han visto incrementadas con la salida abrupta de la filial del conglomerado empresarial presidido por Piqué. Los impulsores de la modificación de un torneo histórico por selecciones no vieron colmadas sus expectativas económicas y la inflexibilidad de la ITF a la hora de acordar nuevas condiciones por el canon acabaron significando el adiós de la empresa a un torneo que ahora está repleto de incertidumbre.

Algunas de las críticas más recientes han llegado desde un país histórico como Francia. «Todos sabíamos que esto iba a ocurrir. Nos hubiera gustado equivocarnos para que la Copa Davis no se muera, pero los ingredientes de partida no eran los correctos», comentaba el ex tenista y ex capitán de la Copa Davis, Arnaud Clément, en declaraciones a AFP. Nicolas Mahut, otro de los líderes de la pasada camada del tenis galo, era más claro. «Hemos perdido cuatro años de Copa Davis».

Y es que cinco años después del acuerdo Kosmos-ITF y la consiguiente firma de un contrato por valor de 3.000 millones de dólares, previsto para durar 25 años, la Federación Internacional de Tenis decidió poner fin el pasado 12 de enero al acuerdo con Kosmos, haciéndose de nuevo con la totalidad de las riendas del torneo. La empresa presidida por Gerard Piqué confirmó la separación por discrepancias económicas, pero ha presentado una demanda y lleva ante el TAS el caso.

Aunque la ITF ha recibido el apoyo público de los cuatro torneos de Grand Slam, lo cierto es que no se sabe bien qué ocurrirá en el futuro con la competición. Por el momento, lo que sí hará es iniciarse la edición de 2023 con unas previas, bajo el mismo formato de los últimos tiempos, y a la espera de que las subsedes de fase de grupos y la de la final, Málaga, puedan confirmar toda la estructura de un torneo golpeado por el divorcio entre Piqué-Kosmos y la Federación Internacional de Tenis.

En estas rondas previas viviremos los duelos, entre viernes y domingo, entre 24 países de los que saldrán las 12 participantes que llegan por esta vía a la fase de grupos, con sedes por (re)confirmarse. Las naciones que salgan vencedoras se unirán a las dos finalistas de la edición de 2022, Canadá y Australia, así como también a España e Italia, que recibieron una wildcard de la organización –aún con Kosmos presente– y pasan directamente a una nueva fase que recuperará, si no hay novedades, la Copa Davis en septiembre.

Eliminatorias de la Copa Davis 2023

Croacia – Austria, en Rijeka (CRO, pista dura bajo techo)

Hungría – Francia, en Tababanya (HUN, pista dura bajo techo)

Uzbekistán – Estados Unidos, en Taskhent (pista dura bajo techo)

Alemania – Suiza, en Tréveris (GER, pista dura bajo techo)

Colombia – Gran Bretaña, en Cota (COL, tierra batida)

Noruega – Serbia, en Oslo (pista dura bajo techo)

Chile – Kazajistán, en La Serena (CHI, tierra batida)

Corea del Sur – Bélgica, en Seúl (pista dura bajo techo)

Suecia – Bosnia, en Estocolmo (pista dura bajo techo)

Países Bajos – Eslovaquia, en Groningen (NED, pista dura bajo techo)

Finlandia – Argentina, en Espoo (FIN, pista dura bajo techo)

Portugal – República Checa, en Maia (POR, tierra batida bajo techo)