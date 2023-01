La Copa Davis también se separa de Piqué

Gerard Piqué y Kosmos no seguirán gestionando la Copa Davis. El ex futbolista y empresario no ha alcanzado un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF) para seguir dirigiendo el torneo, pese a que en 2018 ambas organizaciones acordaron la cesión de la gestión de los derechos durante los próximos 25 años.

La experiencia de la Copa Davis sirvió como trampolín para la empresa Kosmos. Sin embargo, la rentabilidad al evento no ha llegado después de que Piqué prometiese invertir 3.000 millones de dólares en la mejora del torneo de tenis por selecciones más mítico. Lo cierto es que a la empresa del ex futbolista no le ha dado ni para pagar el canon anual de 40 millones que deben abonar a la ITF.

Piqué quiso renegociar el acuerdo con la Federación Tenística encontrándose la negativa como respuesta. Es cierto que durante la pandemia, la ITF sí le dio un respiro en el canon pidiendo 10,2 millones en la edición de 2020 y 19,7 en 2021. En 2022, se recuperaron las cifras iniciales próximas a los 40 millones de euros y eso hizo que Kosmos no pudiese cubrir los costes del evento.

Según informó 2Playbook, la empresa del ex futbolista se devanó los sesos buscando opciones para conseguir más rentabilidad utilizando el formato multisede –Bolonia, Valencia, Hamburgo, Glasgow y Málaga estuvieron presentes en 2022– relegando a Madrid. Esto aumentó las opciones de ticketing y trajo 20 millones de euros bajo el brazo por ser lugar de la Davis, pero el problema no fue ese.

El principal inconveniente residió en que Piqué se ha encontrado con que su oferta no ha atraído a grandes marcas más allá de las clásicas que acompañan al mundo del tenis. La única gran compañía que ha aparecido ha sido la japonesa Rakuten, la que siempre ha venido apoyando al ex jugador desde hace una década sin conseguir atraer a grandes patrocinadores.

Kosmos, además de los 40 millones que tenía que pagar como canon, garantizaba 10 millones de dólares en premios a los tenistas que participaban en la Davis y otros 5 millones anuales a las federaciones nacionales. Con todos estos ingredientes en la Ensaladera era imposible que Piqué amortizase su inversión.

Veremos qué sucede con el divorcio definitivo entre Kosmos y la ITF y las cláusulas que probablemente tenga que pagar la empresa del futbolista por romper el contrato con 20 años de antelación de lo acordado. A cambio, Piqué ha sacado a flote una empresa de representación de tenista en la que no le va nada mal con Andrey Rublev, Dominic Thiem o Daria Kasátkina en su cartera.