Shakira está dispuesta a destrozar a Piqué y Clara Chía: la relación corre serio peligro

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí puede estar en serio peligro y todo por una jugosa oferta que Shakira tiene entre manos. La colombiana sabe que está en la cresta de la ola y no va a parar. Piensa aprovechar cualquier oportunidad para hacer caja y para devolverle la jugada a Gerard Piqué, quien le fue infiel con una mujer 20 años más joven que ella y con la que ahora parece que es feliz. La nueva estrategia de Shakira, que no para de recaudar dinero gracias a la canción que ha hecho con Bizarrap, es contar con pelos y señales todo lo que ha pasado desde que se enteró de la infidelidad de Piqué hasta la firma del acuerdo de divorcio. Una historia que va a interesar a muchos y que promete darnos mucho ‘salseo’.

Shakira es consciente de que, a pesar de seguir recuperándose y asimilando todo lo que ha sucedido en los últimos meses, este es el momento perfecto para hacer caja y contar lo que ocurrió con el padre de Milan y Sasha. Parece que tres canciones –Te Felicito, Monotonía y la colaboración con Bizarrap– no han sido suficientes para que la intérprete de Barranquilla muestre públicamente todo el dolor que lleva dentro, y ahora podría dar un paso más para que todo el mundo conozca lo que sucedió verdaderamente entre ella y Gerard en los momentos críticos de la relación que unió a ambos durante más de una década.

Se habla de una cuarta canción que completaría el póker de ataques hacia Piqué, y que sería aún más ofensiva para el ex del Fútbol Club Barcelona, por mucho que pueda parecer que con la BZRP Music Sessions #53 se marcó un antes y un después en el despecho a través de un hit mundial. Sin embargo, no es la colaboración próxima con Karol G la que puede hacer estallar todo, si no la entrada de Shakira en un programa de televisión, en el que podría contar todo lo que sucedió sin necesidad de poner una melodía detrás como sutil disimulo.

Según informó el periodista Saúl Ortiz en 20 Minutos, Shakira estaría dispuesta a contar su historia en una entrevista para televisión. Además, este show no se daría en España, por lo que si cabe, la cantante acudiría a medios afines de Colombia o Estados Unidos, con una importantísima nómina de hablantes hispanos, y allí atacaría –se supone– sin tapujos a un Piqué que podría ver más cuestionada si cabe su reputación tras las potenciales palabras de su ex.

Piqué y Clara Chía, en peligro

Las noticias, que día a día copan portadas, sobre Piqué y Clara Chía, no hacen si no alimentar la posibilidad de que Shakira hable y sea más y más dura con Gerard y su joven novia, quien habría sido también la responsable de la infidelidad que lanzó su relación con el futbolista y empresario por los aires, hace varios meses.

Si Shakira habla no será para hacerlo sólo de sus canciones, si no que irá a cuchillo contra Piqué y Clara Chía, sin importarle demasiado las consecuencias. La familia de Gerard también podría verse salpicada por toda esta información, que de hacerse realidad y sumada a las canciones ya publicadas –con enorme éxito– por la artista de Barranquilla, pueden cerrar el círculo y dejar muy tocada la imagen pública de dos de los grandes personajes mediáticos de lo que llevamos de 2023.